«Só conhecendo o passado podemos construir um futuro melhor»

A JSD Maia promoveu, no passado dia 2 de dezembro, na sede concelhia, uma conferência sobre a História da JSD Distrital do Porto intitulada: "Divagações e afirmações - Histórias sobre a JSD".

Os oradores da iniciativa foram dois antigos e destacados militantes da JSD Maia, Orlando Leal e Rui Teles de Menezes, que realizaram um trabalho de investigação sobre a história da estrutura distrital da JSD Porto.

A sala esteve repleta de amigos e companheiros da JSD Maia e do PSD Maia, constituindo uma oportunidade para escutar um desfiar de histórias que permitiu conhecer melhor a estrutura da JSD distrital e, também, concelhia.

Na iniciativa estiveram presentes, o Presidente do PSD Maia, António Silva Tiago, o Presidente da Distrital do PSD Porto, António Bragança Fernandes, a Presidente da JSD Distrital do Porto, Sofia Matos, a Deputada Emília Santos, o Presidente da Assembleia Municipal da Maia e histórico do PSD Maia, Luciano da Silva Gomes, para além de membros da Comissão Política Concelhia do PSD Maia, do MMSD, dos TSD e do Núcleo de Águas Santas/Pedrouços. A JSD Maia agradeceu, também, o interesse e a presença dos companheiros da JSD Matosinhos e da JSD Valongo, assim como, do Vice-Presidente do YEPP, João Paulo Meireles, também ele um antigo e destacado militante da JSD Distrital.

Na sua intervenção inicial, na abertura da conferência, o Presidente da JSD Maia, Hélder Oliveira, destacou a importância da iniciativa para a formação dos militantes e simpatizantes da JSD Maia, pois «só conhecendo o passado da estrutura de que fazemos parte, a podemos honrar no presente, com as nossas ações, mais conscientes, tendo em vista a construção de um futuro melhor». Foi com grande satisfação que Hélder Oliveira registou que os militantes e simpatizantes da JSD Maia «responderam ao desafio, enchendo a sede do PSD/JSD Maia, por completo, numa sexta-feira de dezembro».

O Presidente do PSD Maia, António Silva Tiago, destacou a importância que a JSD Maia também teve na sua formação política, bem como de outros jovens da sua geração e posteriores, recordando os seus tempos de militância na JSD. Realçou, ainda, a pertinência da iniciativa para melhor conhecer e compreender o passado e o presente, destacando o trabalho de investigação dos oradores Orlando Leal e Rui Teles de Menezes.

Já o Presidente da Distrital do PSD Porto e Presidente da Mesa do Plenário do PSD Maia, António Bragança Fernandes, felicitou a iniciativa da JSD Maia na divulgação da história da estrutura distrital da JSD, relevando o trabalho de investigação de qualidade que foi feito pelos maiatos Orlando Leal e Rui Teles de Menezes e manifestando a vontade de replicar estudos semelhantes sobre a história do PSD no distrito do Porto.

Destaque também, para o encontro de gerações que se proporcionou, entre jovens militantes da JSD Maia (alguns deles sendo a primeira iniciativa em que participaram) e antigos e destacados militantes da JSD Maia como Nélson Ferraz, Arménio Lopes, Emanuel Martins, António Fernando Oliveira Silva e Paulo Resende.