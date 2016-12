Unidade, confiança e luta!

A Comissão Concelhia da Maia no XX Congresso do PCP que se realizou nos primeiros dias do mês de dezembro, em Almada.

O XX Congresso do PCP, realizado nos primeiros dias deste mês de Dezembro em Almada, constituiu «sem dúvida uma importante afirmação da unidade e coesão deste Partido não apenas em torno da Direção eleita como sobre a análise à atual fase da vida nacional e aos objectivos da sua intervenção e luta, bem ainda como à complexa e perigosa situação internacional, dominada pela crise estrutural do capitalismo», transmite a Comissão Política da Maia que considera que «a política económica do país, a saúde, educação, segurança social, água pública, cultura, produção nacional, trabalho autárquico, todos os problemas reais da vida nacional, dos trabalhadores, empresários, estudantes, reformados, pessoas com deficiência, mulheres e homens, estiveram bem presentes ao longo dos dois dias e meio que durou o Congresso».

A reafirmação do carácter imprescindível de uma política patriótica e de esquerda que liberte o País da teia da «submissão, dependência e constrangimentos impostos pelo euro, renegociar a dívida, recuperar para o País os seus recursos e sectores estratégicos, pôr Portugal a produzir, com mais agricultura, mais pescas, mais indústria, criar mais riqueza e distribuí-la melhor, apoiando as micro, pequenas e médias empresas, valorizar o trabalho e os trabalhadores, os seus salários e direitos, salvaguardar o direito à saúde, à educação, à cultura, ao desporto e à proteção social, foi uma das mais fortes consignas deste Congresso», transmitem.

Nas palavras finais do Secretário Geral, aplaudidas de pé pelos 1154 delegados e centenas de convidados, o PCP «não regateará nenhum esforço, nenhuma tarefa, que visem defender e conquistar direitos e melhorar as condições de vida dos trabalhadores e do povo, sempre com os olhos postos na linha do horizonte, no objectivo supremo que anima e justifica a nossa razão de ser e de lutar: uma sociedade liberta da exploração do homem pelo homem», refere-se.





Preocupação com o rejuvenescimento da estrutura

A organização do PCP na Maia, representada por cinco delegados eleitos em Assembleia realizada para o efeito, e vários convidados, participou activa e entusiasticamente nos trabalhos, levando também ao Congresso uma intervenção sobre o concelho pela voz de Bruno Saraiva que para além de transmitir o acordo geral daquela Assembleia concelhia com o conteúdo das Teses, abordaram algumas questões relativas ao trabalho desenvolvido pelo Partido no concelho da Maia «que, nos últimos anos, muito tem contribuído para o reforço do crescimento da CDU», caracterizou.

«A Maia, com mais de 135 mil habitantes, está dotada de uma vasta zona industrial que sofreu gravemente das medidas terroristas do Pacto de Agressão, afetando a maioria dos trabalhadores e a população maiata», começou por referir «politicamente, este concelho tem sido desde o 25 de Abril maioritariamente governado, a nível autárquico, pela Direita. Apesar das dificuldades a que somos sujeitos, importa salientar o crescimento eleitoral da CDU: Nas últimas eleições autárquicas, no ano de 2013, conseguimos eleger uma vereadora, algo que não acontecia há mais de 25 anos; Na Assembleia Municipal de um só eleito em 2009 passamos a ter 3 eleitos; Nas Assembleias de Freguesia passamos de 2 para 8 eleitos, alargando a nossa representação a 6 freguesias; Também nas eleições para o Parlamento Europeu, em 2014, e nas eleições legislativas de 2015, a CDU teve o seu crescimento, à semelhança do que ocorreu em termos nacionais», justificou.

Para o orador «o que nos distingue das outras forças políticas é estar diariamente ao lado das populações e dos trabalhadores. E para manter este trabalho árduo e longo é fundamental a organização do nosso Partido. Conforme os dados assinalados na nossa X Assembleia, realizada este ano, a nossa organização conta com mais de 240 militantes. Com uma composição social de mais de 73% de operários e empregados, a nível etário, a organização é maioritariamente composta por camaradas acima dos 50 anos refletindo um défice de militantes mais jovens», disse acrescentando que «a nível do recrutamento temos a integração de 20 novos camaradas nos dois últimos anos, o que, sendo um dado muito positivo, não compensa ainda as saídas e o rejuvenescimento da organização. Apesar disso aumentámos o número de jovens na concelhia.

O funcionamento de organizações de base nas freguesias continua a ser uma prioridade do trabalho: a captação de uma maior militância e responsabilização de novos quadros, as reuniões de coletivos que favoreçam o debate e a formação política e a resposta às tarefas do Partido.

Apesar das dificuldades, é justo valorizar a mobilização e participação da organização em muitas das ações de luta e iniciativas de contacto com a população, que decorreram nos últimos 4 anos.

Na análise ao trabalho realizado apontam-se como principais dificuldades a vencer: a ligação a problemas locais que justificam a organização da luta e a falta de informação local do trabalho realizado pelos nossos eleitos», disse sobre a organização interna.

A terminar Bruno Saraiva destaca que «vivemos num tempo em que muitas vezes parece que as classes dominantes ganharam a batalha ideológica e que as classes e camadas exploradas não têm consciência de que o são efetivamente e de que o capitalismo não mudou, só vai substituindo os seus instrumentos de opressão. Por isso, continua a ser tão importante hoje unir, educar e munir a classe operária e as outras camadas exploradas com as armas revolucionárias do marxismo-leninismo: Tomar “nas nossas mãos o destino das nossas vidas”», referiu, terminando a saudar «a unidade e a luta dos trabalhadores e do povo», a Juventude Comunista Portuguesa, o XX Congresso e o Partido Comunista Português.