Valorização da diversidade junto dos mais jovens

A Socialis, no âmbito do Dia Internacional para a Tolerância, realizou uma ação para sensibilizar os mais jovens.

No âmbito do Dia Internacional para a Tolerância, a Socialis, através do CLAIM da Maia - Centro Local de Apoio à Integração do Migrante, realizou uma ação de sensibilização na escola EB1/JI de Parada - Ensino Básico, com o 4º ano, do 1º ciclo, com objetivo de promover a valorização da diversidade junto dos públicos mais jovens.

A atividade consistiu numa “Hora do Conto” com a apresentação do livro "As Cores da Cidade Cinzenta", de Rita Garcia Fernandes, seguido de debate e reflexão sobre a moral da história.