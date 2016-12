Santa Casa da Misericórdia da Maia entrega Bolsa de Estudo e homenageia trabalhadores

As trabalhadores com 20 anos de serviço, completos durante o ano de 2016, foram homenageadas, no passado dia 26 de novembro pela Santa Casa da Misericórdia.

No passado dia 26 de novembro a Santa Casa da Misericórdia da Maia homenageou, no Salão Nobre da sua Sede, as Trabalhadores que neste ano de 2016 completam 20 anos ao serviço da Instituição e procedeu à entrega da Bolsa de Estudo Prof. Doutor José Vieira de Carvalho.





HOMENAGEADAS





Funcionárias:

Célia Cristina Castro Maia Pinto; Carla Susana Reis Vieira Malheiro; Maria Teresa Moreira Santos; Maria

Fátima Jesus Macedo; Susana Mónica Campos Monteiro Santos; Maria Emília Marques Teixeira Ribeiro; Fernanda Marina Pereira Martins.





Bolsa de Estudo Prof. Dr. José

Vieira de Carvalho e Menções Honrosas:

Ana Sofia Santos Cardoso - Bolsa; Susana Silva Reis;André Filipe Caldeira Lourenço; António Pedro Vieira Soares; João Maria Ferreira de Oliveira;Rui Filipe Oliveira Silva;Mariana Fernandes de Sá Pinto; Bernardo de Araújo Nogueira

