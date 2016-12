LIGA: No Dragão vitória (2x1) após 75m de pastéis de Chaves indigestos

Depois do Braga e Marítimo, FC do Porto volta a vencer os seus opositores, embora à tangente e com dificuldades inesperadas, especialmente esta noite em que esteve em desvantagem quase até final.

Após a eliminação da Taça de Portugal frente ao Desportivo de Chaves, em jogo emotivo e apenas decidido nos penalties, a equipa transmontana aparecia no Dragão como uma espécie de “fantasma” que se tornaria ainda mais real quando Rafael, aos 12 minutos de jogo remata de longe, a bola bate em Danilo e trai um impotente Casillas, aninhando-se no fundo das redes da casa.

Esperava-se uma resposta à altura do FC do Porto, mas tal não acontecia, com um futebol enredado, sem profundidade nem extremos rápidos e ativos a fazer cruzamentos que pudessem originar golos. Culpa do FC do Porto, mas muito mérito dos flavienses que estavam em todo o lado e quebravam o jogo como podiam, mesmo recorrendo à inevitável perda de tempo em todas as oportunidades possíveis.

Veio a segunda metade, o FC do Porto apareceu mais afoito, chegou a marcar por André Silva, num golo prontamente anulado por alegado fora de jogo, ao que se seguiram algumas bolas ao poste, e enormes intervenções de Filipe, o guardião flaviense que já havia contribuído, e de que maneira, para o afastamento da Taça de Portugal.

Até que aos 60 minutos Nuno E. Santo, recorre a Depoitre, e mais uma vez acertou na substituição, pois ao fim de uns minutos seria este a abrir a porta ao empate, de cabeça, correspondendo ao que se pede ao ponta de lança quando recebe um cruzamento no centro da área.

Era o empate, mas o público da casa, apesar de exultar, desejava a vitória, e não se vislumbrava que chegar a ela fosse fácil em tão pouco trempo. Mas o futebol tem destas coisas e passados uns minutos, sobra uma bola para Danilo que de fora da área em posição frontal remata com vigor à baliza, e desta feita a bola não bate em ninguém batendo Filipe e assim estabelecendo o resultado final e os três pontos para a equipa da casa, na persehguição ao líder Benfica.

Para Carlos Pires, treinador “provisório” do Chaves: “faltou-nos atrevimento e capacidade na frente para segurar a bola. O FC do Porto meteu dois pontas e carregou sobre nós. Estamos orgulhosos por virmos com mais de 1000 adeptos, numa segunda-feira, senti-me orgulhoso em ser transmontano e nunca vi o Porto a demorar tempo no fim no seu estádio. Queríamos dar uma alegria ao Simão (que sai para o SC de Braga), mas infelizmente não foi possível.”

Já na sua intervenção Nuno E. Santo destacou: O FC do Porto procurou vencer o jogo. Não terá sido o nosso melhor jogo. Começamos bem, perdemos o controlo do jogo e isso afetou-nos, permitindo algumas saídas organizadas, mas houve uma demonstração de caráter dos nossos jogadores e transmitimos ao Dragão que é assim, unidos, que podemos chegar à vitória. Hoje era tremendamente importante ganhar. Até ao fim há jogo, até ao fim é possível e o facto de virarmos os jogos tem uma só leitura: Caráter! A nossa força será sempre o grupo, e nunca a individualidade.”

