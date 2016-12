CICLO DE ORQUESTRAS - INVICTA BIG BAND

27 de janeiro, 21h30

A Invicta Big Band, Orquestra Ligeira da Cidade do Porto, apresenta-se no Fórum da Maia propondo uma noite de charme, glamour e animação.

No concerto serão apresentados temas celebrizados por Frank Sinatra, Glenn Miller, Louis Prima, Perez Prado, Aretha Franklin, Chick Corea, Jaco Pastorius, Eric Clapton, Phil Collins e Adele, num programa que atravessa todo o século XX e chega até aos nossos dias.

A “Invicta Big Band” foi formada em Outubro de 2011, por iniciativa de um grupo de músicos oriundos de várias proveniências musicais e que, após terem partilhado o palco noutras orquestras, decidiram criar o seu próprio projecto, independente e personalizado.

A IBB tem como base programática o Jazz, nas suas mais variadas vertentes, passando pelo rock, pop e pela música latina, assentando o seu trabalho em três pilares fundamentais: o Conjunto, o Virtuosismo e a Improvisação.

Apesar da existência de uma Direcção Artística que define as linhas orientadoras da orquestra, são os músicos que contribuem com a sua criatividade artística para o consecução de um objetivo comum: Tocar por Prazer e com Prazer.

Na sua breve história destacam-se o concerto de apresentação no Grande Auditório do Conservatório de Música do Porto e atuações no Pavilhão Atlântico e no Casino da Figueira da Foz.

Pela passagem do seu primeiro aniversário, a IBB realizou um concerto na Sala 2 dos antigos cinemas STOP, concerto esse que contou com a participação especial de Gileno Santana, considerado o mais versátil e talentoso trompetista a atuar em Portugal.

Em Outubro de 2013, a IBB recebeu no Porto a “The Metro Big Band”, realizando um concerto conjunto.

Pelas suas características, a Invicta Big Band tem despertado a atenção de vários meios de comunicação social nacionais, sendo motivo de reportagem na RTP, TVI, TSF, Jornal de Notícias, Público, entre outros.

A 18 de Abril de 2015, a IBB constituiu-se como Associação Sem Fins Lucrativos, passando a designar-se Invicta Big Band – Associação Cultural da Cidade do Porto.

A IBB ensaia no Orfeão da Foz do Douro (Porto), contando com o apoio logístico desta instituição.

Bilhetes à venda ao preço único de 5,00€, nos seguintes locais:

Fórum da Maia (segunda a sexta-feira 09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30, e uma hora antes de cada espetáculo).

Biblioteca Municipal da Maia (segunda-feira: 18h00 - 22h30, terça-feira a sábado: 09h30 - 22h30).

Maia Welcome Center (todos os dias entre 09h00 e as 19h00).

On-line: https://forummaia.bol.pt/