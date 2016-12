ORQUESTRA DO CLUBE CULTURAL E DESPORTIVO DE VEIROS

Destaca-se ainda, em 1995, a participação em diversos programas televisivos: "Viva a Manha " (RTP 1) de Manuel Luís Goucha; "À Volta do Coreto" (RTP 2) do Maestro António Vitorino de Almeida e "Minas e Armadilhas" (SIC) de Júlio César.

Foi-lhe também atribuído o troféu "Morenos de Ouro" do GRES "Os Morenos", em 1995, pelo trabalho desenvolvido no sector cultural e das artes. Em 1998, a Orquestra foi homenageada pela Junta de Freguesia de Veiros, pelo trabalho desenvolvido em prol da freguesia. Tem dois trabalhos discográficos editados. O primeiro, em 1995, intitulado "Orquestra Ligeira do CCDV" e o segundo, "Instantes", em 2000. O espectáculo de apresentação deste último álbum, que ocorreu no Centro Paroquial de Avanca, contou com a participação do tenor Carlos Guilherme.