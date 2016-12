ANTÓNIO MÃO DE FERRO

21 de janeiro, 21h30 Música - Concerto Grande Auditório do Fórum da Maia

“Nascido no Porto, António Mão de Ferro é conhecido por tocar guitarra desde miúdo, sempre ligado ao blues, e por ter participado em bandas como os GNR, a Minnemann Blues Band, pioneira do estilo em Portugal, além de ter tocado em parceria com artistas nacionais e internacionais. Lançou o primeiro disco a solo em 2010, "Karma Train" e, quatro anos depois, distancia-se dele com o novo trabalho, por cantar em inglês músicas de pop-rock, que exprimem uma carga emocional e pessoal, mas sem abandonar o seu estilo ligado ao blues.

"Somewhere" levou dois anos para ficar pronto, não só com as músicas, mas também com o trabalho de som, mistura, produção, arranjo e "masterização", feitos por António Mão de Ferro, em sua casa. O cantor afirma ter usado todas as referências que obteve durante sua vida na música, para criar seu próprio estilo.

"Como toquei com muitos grupos, chega uma altura que estou ali atrás a ver os artistas e a pensar: 'também posso estar nesse papel'", afirmou.

Para escrever a maioria das letras do novo disco e sete das nove músicas, Mão de Ferro convidou o baixista Bernardo Fesch, com quem tocou pela primeira vez quando ambos tinham menos de 15 anos.

O baixista, que esteve fora de Portugal nos últimos 11 anos - tempo em que aprofundou os estudos musicais e atuou em salas internacionais -, estreia-se no novo disco de António Mão de Ferro como compositor de letras.

"Muitas das letras têm um conteúdo quase que biográfico, ainda que não esteja explícito. As pessoas que nos conhecem vão perceber. E as que não nos conhecem poderão identificar-se, porque as letras falam do quotidiano", disse Fesch.

Para a pré-apresentação do trabalho no Brasil, os concertos vão seguir uma linha intimista, sem uma banda completa, mas com adaptações das canções para guitarra e baixo, tocados em duo, por Mão de Ferro e Fesch. Em dois dos espectáculos, haverá uma parceria com o compositor e cantor brasileiro Alê Vanzela.

Feliz com o resultado do novo trabalho, o cantor e guitarrista diz que, para um próximo disco, espera poder gravar com toda a banda em um estúdio, em um ou dois dias. "Será na linha do blues, na qual todos gravam 'live', e o disco torna-se cativante, à moda antiga".

Em "Somewhere", participam também Leandro Leonnet, na bateria, Hugo Novo, no teclado e vocais, e Diogo Mão de Ferro, na guitarra, além de Fesch, no baixo.

Bilhetes à venda ao preço único de 10,00€, nos seguintes locais:

Fórum da Maia (segunda a sexta-feira 09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30, e uma hora antes de cada espetáculo).

Biblioteca Municipal da Maia (segunda-feira: 18h00 - 22h30, terça-feira a sábado: 09h30 - 22h30).

Maia Welcome Center (todos os dias entre 09h00 e as 19h00).

On-line: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "l.facebook.com" claiming to be https://forummaia.bol.pt/