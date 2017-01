Construção prioritária da variante à Estrada Nacional 14

O Grupo Parlamentar da coligação “Sempre pela Maia” (PPD/PSD – CDS/PP) na Assembleia Municipal da Maia, a 19 de dezembro de 2016, deliberou submeter a Moção intitulada “Recomendação ao Governo para a construção prioritária da variante à EN14” que foi

A resolução diz o seguinte:

«Após a aprovação do Orçamento de Estado para 2017, na Assembleia da República, tornou-se pública a decisão de não considerar prioritária a construção da variante à Estrada Nacional nº 14 (EN 14) entre Maia -Trofa e Vila Nova de Famalicão, por parte do Executivo. Considerando a unanimidade quanto à urgência de construção da variante, expressa nos projetos de resolução apresentados ao longo dos anos na Assembleia da República pelos grupos parlamentares dos principais partidos portugueses, dos quais destaco algumas passagens:

“…A necessidade de construir um itinerário variante à Estrada Nacional 14 entre Famalicão, Trofa e Maia (variante da Trofa) é uma evidência desde há muitos anos e uma velha aspiração das populações dos concelhos de Famalicão, Trofa e Maia, existindo mesmo um grande consenso nas autarquias envolvidas…”, citação da introdução do Projeto de resolução nº 1202/XII/4ª, com data de 22 de dezembro de 2014 e apresentado na Assembleia da República pelo grupo parlamentar do Partido Socialista.

“…Importa referir que, para além de servir diretamente cerca de quase 310 mil pessoas (Maia - 135059; Trofa - 38999; Vila Nova de Famalicão -133832, Censos de 2011) no eixo desta via estão localizadas empresas que atendendo à sua dimensão, ao volume de negócios e ao número de trabalhadores que emprega, a EN14 tem um tráfego médio diário superior a 30 mil veículos, dos quais cerca de seis mil são camiões, serve 28 zonas industriais, onde trabalham 128 mil pessoas, representando um volume de negócios superior a 11,5 mil milhões…”, citação do projeto de resolução nº 1198/XII/4ª, com data de 23 de dezembro de 2014 e apresentado na Assembleia da República pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português.

“…Ao longo de anos, muita população se fixou nas imediações desta Estrada Nacional, assim como cerca de 30 zonas e polos industriais, alguns de grande dimensão. Seja pelas necessidades de fixação e de deslocação da população, seja pelo trafego gerado pela localização industrial, esta estrada não consegue responder, há vários anos, as necessidades de circulação…", citação do projeto de resolução nº 1193/XII/4ª, com data de 19 de dezembro de 2014 e apresentado na Assembleia da República pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.

“…entendermos ser defensável a realização de uma intervenção que visa conferir melhores condições de acessibilidade, numa zona de elevada densidade populacional e, onde o tecido empresarial significa muito para as exportações nacionais e consequentemente para a economia nacional…”, citação do projeto de resolução nº 1208/XII/4ª, com data de 05 de janeiro de 2015 e apresentado na Assembleia da República pelo grupo parlamentar do CDS-PP.

“…Considerando que a Estrada Nacional 14, entre a Maia (Nó do Jumbo) e Vila Nova de Famalicão (Nó da Cruz IP1/ A3) se encontra há demasiado tempo sobrecarregada de transito rodoviário, impedindo a normal circulação de pessoas e mercadorias, dificultando o funcionamento dos muitas e fortes unidades industriais servidas por esta artéria central do Norte do Pais e a consequente degradação progressiva do pavimento, bem como a diminuição do segurança…”, citação do projeto de resolução nº 936/XII, com data de 04 de fevereiro de 2014 e apresentado na Assembleia da Republica pelo grupo parlamentar do PSD.

Considerando que é publico e consensual o interesse em agilizar a· circulação de pessoas e mercadorias com vista a promoção do empreendedorismo e desenvolvimento da região, como comprovam as citações referidas supra;

Considerando que esta variante contribuirá de forma decisiva para o fim dos engarrafamentos diários e permanentes em vários pontos da via, por todos conhecidos;

Considerando que contribuirá fortemente para o aumento da competitividade das empresas, qualidade de vida dos seus trabalhadores e da população em geral;

Com todos os argumentos apresentados, constata-se que a necessidade de construção urgente da variante a EN14 e um tema de raro consenso social e político, na medida em que e reclamada tanto pelas populações locais e órgãos autárquicos que as representam, coma também por todos os grupos parlamentares na Assembleia da República.

Face ao exposto, propõe-se que a Assembleia Municipal da Maia, reunida na sua 5ª sessão ordinária em 19 de dezembro de 2016, delibere:

1. Recomendar ao governo que seja dada prioridade a construção da variante a Estrada Nacional 14 entre a Maia, Trofa e Vila Nova de Famalicão, salientando a urgência da calendarização da sua execução.

2. Que seja dado conhecimento do teor desta moção às seguintes entidades: 1º Ministro de Portugal; Ministro do Planeamento e Infraestruturas; Assembleia Municipal da Trofa; Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão; Todos os grupos parlamentares da Assembleia da Republica e Comunicação social.», transcreveu o deputado Carlos Assunção pelo grupo parlamentar da coligação “Sempre pela Maia”.