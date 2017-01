Diogo Rodrigues nas Olimpíadas da Ciência

Diogo Rodrigues, aluno da escola secundaria do Castêlo da Maia, foi selecionado para integrar a equipa que representará Portugal em 2017, sendo que a EUSO decorrerá em Copenhaga, na Dinamarca, de 7 a 14 de maio.

Os alunos Diogo Rodrigues e Gonçalo Rodrigues do 11ºA participaram na Prova de Seleção da Olimpíada da Ciência da União Europeia – 2017 (EUSO2017) que decorreram nos dias 2 e 3 de dezembro de 2016 na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

O convite para as Provas de Seleção das EUSO2017 decorreu em resultado do primeiro lugar nacional que alcançaram nas Olimpíadas de Física Escalão A - Medalha de Ouro 2015.

A organização da participação portuguesa da EUSO é assegurada conjuntamente pela Direção-Geral da Educação, pela Sociedade Portuguesa de Física, pela Sociedade Portuguesa de Química e pela Ordem dos Biólogos.

A Olimpíada da Ciência da União Europeia (EUSO) é uma competição destinada a estudantes na faixa etária dos 16 anos ou menos, especialmente interessados no ensino das ciências, e pretende estimular a escolha de carreiras científicas, desenvolver talentos, proporcionar troca de experiências e contactos entre estudantes que podem vir a participar nas Olimpíadas Internacionais da Ciência, bem como comparar o currículo e as perspetivas do ensino das ciências entre os Estados-membros da União Europeia.

Portugal participa nesta competição, que envolve mais de 25 países europeus, desde 2008. Em 2008, Portugal participou na qualidade de Observador, tendo participado de 2009 a 2016 na qualidade de participação plena, com uma delegação de duas equipas de 3 alunos cada, de acordo com o regulamento desta competição. Em 2012 as duas equipas portuguesas obtiveram medalhas de prata, em 2013 uma das equipas ganhou igualmente uma medalha de prata e em 2016 uma das equipas foi galardoada com uma medalha de ouro.