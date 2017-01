Da sala de aula ao smartphone

A partir desta semana, as crianças do 1º ciclo do ensino básico do concelho da Maia vão descobrir um recurso digital inovador – a plataforma “Participa +”.

Numa cerimónia de entrega simbólica, Bragança Fernandes e Domingos da Silva Tiago, visitaram o Centro Escolar de Gueifães, os primeiros alunos e professores maiatos a explorar os novos conteúdos.

Os cerca de 5 mil alunos as escolas do 1º ciclo do ensino básico do concelho da Maia vão, a partir desta semana, ter acesso à plataforma digital Participa +. Nela poderão ter acesso aos conteúdos do já conhecido Manual Digital, às provas de aferição para o 2º e 4º ano de escolaridade, assim como a informações de carater geral sobre a Educação na Maia, incluindo conteúdos das Atividades de Enriquecimento Curricular, Educação para a Saúde e Educação Ambiental e Currículo Local. No Currículo Local os alunos, pais e professores encontram propostas de atividades e jogos desafiantes que os guiam através do município da Maia, pelos caminhos da cidadania, da cultura, das tradições, do património e dos costumes, conquistando o território.

Mas este ano, a plataforma digital “Participa +” ajuda o concelho da Maia a dar mais um passo vencedor na comunicação com os pais e encarregados de educação, assim como com a comunidade educativa envolvente.

Através de um processo simples e intuitivo, os encarregados de educação, os professores de turma e os professores AEC, “entram” na “Participa +” e podem colocar e visualizar trabalhos dos alunos ou notícias sobre o que acontece na escola!

Outra funcionalidade da “Participa +” consiste na possibilidade de os encarregados de educação e todos os professores poderem instalar uma aplicação no smartphone (Android e IOs), que os notifica de novas notícias ou informações.