Bombeiros de Moreira da Maia voltam a receber novos equipamentos

A iniciativa a nível nacional promovida pelo Intermarché, que tem a Liga dos Bombeiros Portugueses como parceira, ofereceu cinco fardas completas que, para Manuel Carvalho, comandante dos Bombeiros de Moreira da Maia, eram uma necessidade porque, após uma intervenção, os bombeiros não tinham fatos de substituição, “independentemente de ter ou não incêndios, os homens têm que estar lá, têm que estar bem fardados e este fardamento é muito bom”. Explica, ainda, que atividades como esta, ao longo do ano, “também relembram que nós temos uma atividade sempre premente para a sociedade” e que os bombeiros existem 365 dias por ano, não merecendo ser lembrados apenas quando há a necessidade de combate a um incêndio florestal.

Para Agostinho Martins, gerente de loja do Intermarché de Gueifães, “o Grupo Intermarché sempre procurou estar presente neste tipo de iniciativas de apoio social (…) este ano, mais uma vez, estamos presentes e procuramos sempre estar presentes neste tipo de apoio aos nossos bombeiros, nacionais e da Maia, a todos eles, porque têm um papel fundamental no apoio à sociedade”, concluindo que a entrega destes materiais foi possível “graças aos nossos clientes (…) foram eles que participaram neste apoio”.