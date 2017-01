“Queremos manter a relação de confiança com o doente em nome da qualidade e da segurança”

No seguimento da celebração do 5º aniversário do Hospital Privado de Alfena, o Maia Hoje falou com Jorge Curval e José Carlos Vilarinho, respetivamente, administrador e diretor clínico da unidade.

Jorge Curval e José Carlos Vilarinho dizem corroborar a ideia do antigo administrador Bruno Silva quando este se referiu ao Hospital de Alfena como “um destino de saúde e referência do Norte”.

A unidade do Grupo Trofa Saúde que serve as localidades vizinhas, sendo que Valongo, Maia, Penafiel e Porto representam cerca de 90% da afluência da unidade, contra algumas expectativas negativas iniciais, tem registado “um crescimento absolutamente notável”. “Chegar a taxas de crescimento anual de 30% e mantê-las de ano para ano, não é qualquer instituição que o consegue”, defende o diretor clínico, que refere que a razão destes números se deve ao efeito “bola de neve” ou “caixa de ressonância” pelo atendimento de qualidade, organização, simpatia e profissionalismo que “são potenciados no café, no supermercado, à família, aos amigos”.

Sob a mesma perspetiva, Jorge Curval acredita que este “é um hospital que, afinal, parecendo regionalmente colocado, se verifica, ao fim de cinco anos de existência, que teve alguma facilidade em obter entrada de pessoas. Vem muita gente a este hospital”.





Centro Oncológico

O lançamento do Centro Oncológico do Grupo Trofa Saúde, previsto entre os meses de fevereiro e março do ano de 2016, referenciado pelo antigo administrador do Hospital de Alfena, Bruno Silva, na celebração do 4º aniversário da unidade, ainda não se concretizou. Mas, segundo o novo administrador, Jorge Curval, o projeto continua em desenvolvimento e já estão a ser dados “passos largos para atingirmos esse objetivo”.

Estão já em marcha algumas experiências piloto, no entanto, o Grupo Trofa Saúde, ainda não apresenta capacidades na área da radioterapia, mas “esperam lá chegar”. O Centro Oncológico é um projeto complexo pela multidisciplinariedade, nomeadamente através da organização necessária de apoio psicológico, tratamento diferenciado de quimioterapia, especialistas na radioterapia e todo o equipamento envolvente e a existência de coordenadores que acompanhem o processo do doente. Estes são aspetos que contribuem para um projeto ideal, que Jorge Curval define como “um hospital dentro de outro hospital”, mas que demoram tempo a serem construídos.

A perspetiva é de que o Centro Oncológico seja implementado no Hospital de Alfena que, atualmente, já faz tratamentos relacionados com a oncologia, nomeadamente através da unidade da mama, com cirurgias ligadas à parte oncológica da mama diferenciada.





Serviço de oftalmologia

O Hospital Privado de Alfena distingue-se também pelo privilegiado serviço de oftalmologia que oferece aos doentes. Utilizado pelos médicos oftalmologistas de vários hospitais do grande Porto, o “lasik” é um dispositivo de tecnologia avançada inserido na unidade hospitalar de Alfena. Por ser um equipamento que não se encontra disponível em mais nenhuma unidade do Grupo Trofa Saúde, em casos de cirurgia sofisticada, o Hospital de Alfena serve de apoio às necessidades de oftalmologia das restantes unidades. A implementação do lasik, especificamente em Alfena, deveu-se, segundo Jorge Curval, a questões geográficas, por este ter uma localização relativamente central, pela acessibilidade, e à equipa “muito boa” de oftalmologia que a unidade oferece.





Serviço de Urgência

Só no mês de dezembro, o Hospital de Alfena diz ultrapassar “seguramente” os 3 mil atos de urgência, fator agravado pelo domingo paradigmático em que se registaram 170 atendimentos em serviço de urgência.

De forma a conseguir dar resposta a esta problemática “positiva”, o diretor clínico admite que “o reforço das equipas noturnas é um dado adquirido” e que “há uma série de medidas de bom senso de organização e estruturação que tenta diluir este fluxo anormal que temos tido nestes períodos críticos de inverno”, assegurando que “o final do dia e o princípio da noite são os períodos mais críticos e há reforço das equipas de Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna e Pediatria que são os três focos principais. As outras especialidades funcionam adjuvando o serviço de urgência, mas são mais fáceis de gerir.”

O aumento do período de espera de atendimento de urgência, potencializado nesta época pelas gripes e crises respiratórias, é pouco tolerável pelos utentes que recorrem ao serviço médico privado, facto que o administrador espera ser compreendido, apelando “à sensatez” porque, segundo ele, “quando isto acontece no Hospital Privado de Alfena, está, de certeza absoluta, a acontecer no mínimo e igual noutra organização privada, está, de certeza absoluta, a multiplicar por quatro ou por cinco numa organização pública”.

O hospital faz de imediato a triagem dos casos mais graves, adotando uma política que envia um enfermeiro à sala de espera do serviço de urgências para que este perceba, através de um questionário, quais são as situações mais urgentes e essas entram de imediato, ficando logo em observação. Os doentes com mais de 75 anos entram de imediato para a medicina interna, não passando pela triagem da medicina geral porque, segundo o diretor clínico, estes “são doentes com muitas patologias associadas, são doentes mais graves”.





Gestor de Cliente

O conceito, introduzido para servir de interface entre o médico, o cliente e a seguradora, foi criado para facilitar toda a preparação logística inerente a uma cirurgia, nomeadamente no auxílio dos processos de orçamentação e autorização do subsistema.

Jorge Curval define a imagem do gestor de cliente como “um secretário do médico e um provedor do doente”, à qual o diretor clínico acrescenta que está “cada vez mais profissionalizada”.

Este é um serviço gratuito e encontra-se implementado em todas as unidades do Grupo Trofa Saúde.

Clientes

É notório o aumento significativo de utentes que recorrem ao hospital privado, facto que Jorge Curval diz ter a ver com os três grandes grupos de clientes, que este classifica como vindos de subsistemas (ADSE, ADM, PSP e GNR), seguradoras e particulares, isto é, pessoas que optam preferencialmente pelo serviço privado.





Cartão Cliente Trofa Saúde

O mais recente cartão de adesão totalmente gratuita, criado com o objetivo de fidelização do doente e da sua família ao Grupo Trofa Saúde, permite que o cliente possa usufruir de descontos em todas as áreas, fator que o administrador garante ser vantajoso não só clínica, mas também administrativamente.

Este dispositivo encontra-se ao dispor de qualquer utente, sendo qua a sua aquisição deve ser feita fisicamente, numa das unidades do Grupo Trofa Saúde.

Relativamente ao desempenho do Grupo Trofa Saúde, o diretor clínico comenta que este “é um grupo que procura ir ao encontro das pessoas, não só na localização privilegiada desses hospitais, mais nenhum outro se lembrou de fazer hospitais em Alfena, na Boa Nova, na Trofa, em sítios densamente povoados, mas fora das zonas nobres das cidades (…) ir ao encontro das pessoas e em política de preços, em política de acessibilidade, em política de oferecer todo o tipo de vantagens e facilitações, atendendo a que a situação económica das pessoas e do país não é brilhante, é o grupo que tem feito mais esforço nesse sentido”.

Destaca, ainda, a subespecialização do hospital, abordando de forma mais pormenorizada a ortopedia por ser a área que domina - “na medicina moderna, um cirurgião dominar, de forma perfeita, todas as tecnologias, toda a diferenciação técnica, tudo aquilo que vai surgindo, cada vez mais sofisticado, na área da coluna, na área da cirurgia do joelho, do pé e tornozelo, da mão e do punho, do ombro, da ortopedia infantil, de todas as regiões anatómicas é praticamente impossível. Ser bom cirurgião nestas áreas todas é uma quimera. Então o que há? Há os superespecialistas nestas áreas, cada um diferenciou-se numa determinada área. (…) quando chega à hora de uma indicação cirúrgica, nós dirigimos para o nosso colega que tem mais experiência nessa área porque sabemos que o melhor resultado cirúrgico vai ser obtido por ele”, salientando que este é “um dos aspetos da tal modernização e do caminho da excelência em termos do tratamento dos doentes”.

Para finalizar, Jorge Curval realça que “o nosso hospital merece ter uma afirmação externa de maior qualidade naquilo que se diz e que se pensa porque isso é que está ajustado à realidade (…) nós temos muita qualidade cá dentro, mas achamos que esta qualidade que temos ainda não foi, de certo, suficientemente transmitida para o exterior”, e conclui, dizendo que “o ano de 2017, que agora inicia, vai ter que ser mesmo o chamado ano da qualidade. Nós somos defensores acérrimos de que a comunicação, no domínio da saúde, é importante, mas entendemos que ela saia de dentro para fora, fundamentalmente. Cada pessoa que cá entre e seja bem servida, vai multiplicar, por várias pessoas, sobre aquilo que aqui sentiu.”

Imagens