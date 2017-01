Eurowings acresce rotas Viena e Munique em 2017

A Eurowings anunciou no final do ano duas novas operações a partir do Porto.

Das duas novas operações, a primeira a avançar é a ligação direta a Viena, com inicio a 8 de Abril, seguida por Munique a 13 do mesmo mês. Em ambos casos, a frequência será de 1 voo semanal, às 5ªf para Munique e aos Sábados para Viena. Os voos serão operados por aviões da Air Berlim, e inserem-se no acordo desta última com a Lufthansa para a transferência de 33 aviões de médio curso da Air Berlim para a Eurowings, em regime de “wet lease”, durante 6 anos.

Ainda não há muitos detalhes sobre como estes voos vão encaixar na operação global do Grupo Lufthansa no Porto mais além de que para a capital Austríaca será possível voar no sentido Viena-Porto às 5ªf via Düsseldorf, também com a Eurowings. No entanto, e olhando para o que é a presença atual da companhia em Munique e em Viena, é previsível que estes voos carreguem também números de voo LH (Lufthansa) e OS (Austrian Airlines), o que permitiria combinar estas operações com voos via Bruxelas/ Frankfurt/ Genebra/ Munique/ Zurique. Não sendo ideal, esta integração facilitaria muito a vida dos passageiros através de um maior leque de escolhas, dando assim mais garantias de sucesso a duas operações que com apenas 1 frequência semanal teriam a vida muito complicada.

A Eurowings está presente no Francisco Sá Carneiro desde 2015, na altura ainda sob a marca Germanwings, com voos diretos para Düsseldorf. Desta forma, serão 3 os destinos diretos servidos pela companhia a partir do Porto, que com uma oferta de cerca de 40.000 lugares representará aproximadamente 5% da capacidade total do Grupo LH no AFSC em S17.

Fonte: Blog aeroportodoporto. wordpress . com