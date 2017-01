Lufthansa Mobile disponibiliza agora cartões SIM pré-pagos

Um cartão SIM para todo o mundo: Lufthansa Mobile permite chamadas e transferência de dados “low cost” com total controlo de custos em mais de 180 países.

Com esta iniciativa a Lufthansa Mobile vai agora ao encontro do conceito “sempre ligado” para os viajantes que assim o desejem, e além disso “low cost”. A tarifa pré-paga é uma ótima oportunidade tanto para passageiros de lazer como de negócios que, quando estão no estrangeiro, queiram estar sempre contactáveis, pretendam fazer chamadas baratas e estar online, tudo com controlo total de custos.

O custo do pacote inicial para os Cartões Pré-pagos Lufthansa Mobile é de 29 euros que incluem um crédito de 19 euros. Uma das opções disponíveis dentro da UE é um pacote de 500 MB por 9.90 euros ou 1 GB por 14.90 euros com validade de 30 dias seguidos. Para uso intercontinental, como por exemplo nos EUA, Brasil ou China, o preço dos pacotes varia entre 10 e 29 cêntimos por minuto e megabyte. Tarifas semelhantes à de outros fornecedores começam normalmente a 1.49 euro por minuto. Não há nenhum contrato vinculativo com a Lufthansa Mobile.

O cartão SIM está atualmente disponível em lufthansa.com e estará à venda a bordo a partir de 1 de março de 2017.