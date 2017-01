Cripta da Igreja de Gueifães, "A Música vem ao Museu"

14 de janeiro, 21h30 Música

CICLO DE CONCERTOS

"A Música vem ao Museu"

A música é arte. Mas, tal como noutras manifestações artísticas, os distintos estilos musicais apelam e interpelam os sentidos de forma diferente. Uns seduzem o ouvinte a levantar, correr, dançar… Outros simplesmente acordam a alma e fazem-na sonhar. No entanto, independentemente do estilo, a música permite ao Homem vivenciar sensações que o despertam para sua essência enquanto ser.

Desperte as suas emoções e enriqueça o seu conhecimento com um ciclo de concertos concretizados numa parceria enriquecedora entre o museu de História e Etnologia da Terra da Maia e o Conservatório de Música da Maia em espaços culturais e religiosos diversos do concelho da Maia, este ano sob a égide da Comemoração do Centenário das Aparições de Fátima. O primeiro concerto é já dia 14 de janeiro na cripta da Igreja de Gueifães. Cante e encante-se com o reportório do Grupo Ensemble Vocal Notas Soltas.

Entrada livre.

Outras informações: museu@cm-maia.pt | 229871144

Imagens