“Caminhada Jardins da Maia” - bens recolhidos revertem para a Raríssimas

O Centro Comercial Maia Jardim quer contribuir para o verdadeiro espírito natalício maiato e, para isso, vai promover uma caminhada solidária pela cidade da Maia, a realizar no dia 15 de janeiro, a partir das 9h.

MAIA JARDIM PROMOVE CAMINHADA SOLIDÁRIA

Toda a comunidade é convidada a juntar-se à “Caminhada Jardins da Maia”, bastando, para isso, que se inscrevam através da plataforma Weventual, ou que se dirijam ao Centro Comercial Maia Jardim, em qualquer fim de semana até ao dia da corrida, e se inscrevam no balcão disponibilizado para o efeito.

Os participantes são convidados a oferecer bens variados que, posteriormente, reverterão para a Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras. Desde águas, boiões de frutas e outros produtos alimentares, os participantes podem ainda contribuir com material de limpeza, material de escritório, tintas para pintar com as mãos ou brinquedos sensoriais para as crianças que a associação Raríssimas apoia, deixando as suas ofertas no Maia Jardim.

Antes do início da caminhada de 7,2km pela cidade, com início e término no Maia Jardim, o ginásio Solinca promove uma aula de aquecimento e, no final, uma aula de relaxamento.

O Maia Jardim promove esta ação com o propósito de incentivar a comunidade às melhores práticas, tanto ao nível da responsabilidade social como da prática de um estilo de vida saudável. A “Caminhada Jardins da Maia é apoiada pela Câmara Municipal da Maia, e as inscrições vão decorrer até ao dia 14 de janeiro. Inscreva-se!

