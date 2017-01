“UIVO 6 – 6ª Mostra de Ilustração”

De: 13 de janeiro a 5 de fevereiro | Horário: de terça a domingo, das 9h00 às 22h00 | Local: Fórum da Maia

Entre os dias 13 de janeiro e 5 de fevereiro estará patente no Fórum da Maia/Centr’arte a 6.ª Mostra de Ilustração - UIVO 6, desta vez com um jovem coletivo de 32 artistas que com a sua criatividade, irreverência e igual esforço, marcam a contemporaneidade da ilustração nacional. Com curadoria da Ó! Galeria, localizada no quarteirão das artes de Miguel Bombarda, na cidade do Porto, a UIVO 6 traz-nos a arte e a beleza dos melhores exemplos de ilustração e do desenho, ao mesmo tempo que traz felicidade para os criativos artistas que promove.