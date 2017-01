Francisco Vieira de Carvalho é o candidato PS à CM Maia

O PS, após a reunião da Comissão Política, já anunciou em comunicado emanado durante a madrugada de hoje que Francisco Vieira de Carvalho será o candidato que liderará o seu projecto à CM Maia.

Consenso foi a palavra de ordem. Resultado: 74% a favor; 13% em branco

Reuniu-se ontem o PS Maia, pelas 22.30 horas, para uma assembleia cuja temática seriam as eleições autárquicas.

No período antes da ordem de trabalhos foi decidido prestar uma sentida homenagem ao fundador do Partido Socialista, Mário Soares «Foram prestados emocionados testemunhos de militantes que tiveram o previlégio de privar com o Dr. Mário Soares nos tempos de afirmação do Partido Socialista e que testemunharam o apoio que este deu ao PS Maia na sua primeira vitoria autárquica no Concelho em 1976. Foi feito circular pelos militantes presentes um livro de condolências a ser enviado aos orgãos nacionais do Partido Socialista que recolheu sentidas mensagens», diz o PS em comunicado.

Ja depois da meia noite os trabalhos da convocatória da Comissão Politica começaram e o Partido Socialista da Maia aprovou com 74% de votos a favor e 13% de votos em branco, o independente Francisco Vieira de Carvalho, como a pessoa que vai encabeçar o seu projeto autárquico para as eleições de 2017.

Para o PS este é «o culminar de um longo trabalho de mais de 2 anos, que contou com o total apoio e preciosa colaboração dos órgãos nacionais do Partido Socialista, nomeadamente da Secretária-Geral adjunta Ana Catarina Mendes e da Federação do PS Porto, liderada por Manuel Pizarro. É um ambicioso projeto vencedor que vai marcar a viragem política no Concelho da Maia e que une os militantes socialista e o partido às forças cívicas mais dinâmicas», acrescentando que «ao longo deste período, o PS Maia dialogou com a sociedade civil, grupos de independentes e outras forças partidárias, no sentido de criar uma plataforma política garantidamente vencedora que sirva a Maia e os Maiatos e volte a dar esperança e ambição a uma terra que parou no tempo nos últimos 15 anos», dizem.

Neste projeto, o PS diz surgir acompanhado «por uma vasta coligação de vontades e de movimentos cívicos independentes e será liderado pelo Dr. Francisco Vieira de Carvalho, personalidade bem conhecida e prestigiada pelo seu passado e presente ligado às associações Desportivas e às áreas social e empresarial do nosso Concelho», prometendo que «este consenso alargado vai dar à nossa terra um novo impulso de modernidade e ambição, que os Maiatos exigem para as suas famílias. Será uma candidatura de todos os Maiatos que não se resignam a ver a Maia ficar atrás do crescimento e desenvolvimento dos concelhos vizinhos. Envolverá aqueles que aqui nasceram, bem como aqueles que escolheram a Maia para viver e aqui criar as suas famílias. Todos serão ouvidos e chamados a dar a sua opinião e contributo para a Maia que todos desejamos», dizem.

Para Jorge Ferreira Catarino, presidente da Concelhia do PS Maia, ele próprio também filho de um ex-Presidente da Câmara, Jorge Luís Catarino «há um enorme sentido de urgência que une todas as pessoas da Maia que querem dar ao nosso concelho um novo impulso, uma nova ambição e energia para recuperar o tempo perdido dos últimos 15 anos, de uma gestão autárquica envelhecida, cansada, sem ideias, e que tem assistido sem qualquer reação à saída de investimentos, empregos e empresas da Maia para os concelhos vizinhos», acrescentando que «é preciso regressar ao tempo em que a Maia era um exemplo de desenvolvimento, inovação e ambição em todo o País. Há que regressar ao tempo de uma Maia liderante numa governação do concelho que defina como prioridades o emprego e o desenvolvimento económico e empresarial, a coesão social e do território, o ensino e a educação de excelência e a qualidade de vida e desenvolvimento sustentável e inteligente», disse o presidente.

Francisco Vieira de Carvalho, Maiato com 45 anos, é casado e tem 2 filhos. Administrador e Gestor de empresas, é licenciado em Gestão de Recursos Humanos, mestre em Gestão de Negócios, pós-graduado em Avaliação Imobiliária, MBA- Executive Master In Business Administration, doutorando em Ciências Empresariais na Universidade de Madrid.

