Francisco Vieira de Carvalho confirma candidatura de coligação

O Maiahoje já conversou com o candidato que diz que a sua coligação irá concorrer a todas as freguesias.





Francisco Vieira de Carvalho, indigitado e apoiado hoje de madrugada pelo PS Maia, já conversou em exclusivo com o MaiaHoje e confessou-se «muito contente e sensibilizado pela sala cheia na reunião socialista e pelos números com que a minha candidatura foi sancionada», disse.

O candidato explicou ao MaiaHoje que a sua candidatura «é uma candidatura independente, de coligação com várias forças», o que, segundo nos confirmou, configura a presença no boletim de voto de «várias siglas» a confirmar «eu sei que é inédito aqui na Maia, mas por exemplo no Funchal creio que no boletim de voto apareceram 7 siglas, o que poderá acontecer na Maia», disse.

Questionado se terá o apoio da CDU ou do BE disse-nos que «tudo é possível porque tenho recebido vários apoios para o meu projecto», no entanto mais à frente confirma que «CDU, BE e PSD não farão parte da coligação, «no entanto tenho já garantido o apoio de várias pessoas ligadas a essas forças porque é um projecto muito abrangente que visa o bem da Maia», disse.

Questionado sobre o CDS/PP e PAN, não confirmou nem desmentiu «está tudo em aberto, como disse é uma candidatura abrangente», referiu, acrescentando que nas próximas semanas revelará mais sobre o projecto.





Questionado se Carlos Teixeira, ex-presidente da Junta da Maia será o seu mandatário ou fará parte do seu projecto disse ser «grande amigo desde longa data do Sr. Carlos Teixeira que é uma pessoa que muito prezo, mas não lhe posso adiantar mais nada, nem confirmar, nem desmentir. Tenho como referi, recebido muitos apoios, mesmo do PSD, que me deixam muito satisfeito é tudo o que tenho de concreto», disse.

A terminar o candidato deixou uma certeza «iremos alargar o projecto a toda a Maia e isso significa que iremos concorrer a todas as Juntas de Freguesia», garantiu.