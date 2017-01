As minhas escolhas do ano 2016

Bragança Fernandes, Silva Tiago, Emília Santos, JS e PS, são algumas das distinções que faço das notícias de 2016. Sendo uma opinião, saiba quem são e o porquê.

Janeiro mês de balanços. Altura para folhear os Maiahoje de 2016 e fazer uma pequena selecção de destaques do que por cá se passou. Algumas das minhas escolhas são óbvias, outras para alguns leitores parecerão injustas, mas são as minhas opções de 2016, num exercício livre de opinião que em nada vincula o jornal e ou a administração, redacção ou colegas em geral do Maiahoje.

PERSONALIDADE DO ANO

Eng. Bragança Fernandes.

Pelo segundo ano consecutivo, Bragança Fernandes preenche a minha escolha para personalidade do ano. Suplantou o "mestre" Vieira de Carvalho no capitulo autárquico, soube gerir internamente o seu partido, preparou a sua sucessão e ainda conseguiu a liderança da distrital partidária mais influente do país. O prestigiante nível que atingiu só é mesmo equiparado ao seu antecessor. Homem de consensos, percorre a Maia sem medo, sempre com uma palavra amiga a quem mais precisa. Um homem bom. A Maia merecia mais, mas as leis, mesmo as injustas, são para cumprir. Quando entender voltar, tenho a certeza que os maiatos lhe reconhecerão o mérito e saberão sempre dizê-lo.

AUTARCA DO ANO

Eng. Silva Tiago.

Passou de figura algo contestada dentro do seu partido para figura unânime na difícil sucessão a Bragança Fernandes. A confiança depositada pelo actual presidente é meio caminho andado para a eleição. Anteriormente, fruto da sua vice-presidência e pelos pelouros atribuídos, que eram mais de índole diplomático, tinha uma presença popular mais apagada, este ano mostrou estar ao nível da escolha para a sucessão com presença mais assídua nas actividades populares. Adoptou uma postura mais presente e pacificadora, geradora de consensos. Resta saber quem irá escolher para seu vice-presidente e a equipa que o acompanhará, que pela lógica, será de continuidade.

POLÍTICO DO ANO

Dra. Emília Santos.

Pelo segundo ano consecutivo Emília Santos é uma das minhas escolhas. Uma escolha fácil pela continuação do excelente trabalho partidário que vem desenvolvendo. Pacificadora e gestora de consensos, a seu devido tempo, através do Maiahoje, fez questão de declarar o seu apoio a Silva Tiago, acabando com as falsas notícias de uma hipotética candidatura à presidência. A capacidade de trabalho da deputada, ultrapassa em muito o limite concelhio e será, com toda a certeza, uma presença em futuro governo social-democrata. No entanto, apesar de não concorrer à presidência, é também de louvar a presença assídua no concelho, na terra que a viu nascer, confraternizando semanalmente com o povo verdadeiro. Assim se fazem os lideres. Capacidade e energia não lhe falta.

PARTIDO DO ANO

Juventude Socialista da Maia e Partido Socialista

Não sendo um partido, mas sim uma organização partidária, a Juventude Socialista destacou-se pelas várias actividades de elevado interesse e actualidade, trazendo à Maia, figuras de relevo no panorama nacional e internacional, que muito contribuiu para o esclarecimento público. Mas no melhor pano cai a nódoa e, a ser verdade que as relações entre o Partido Socialista e Juventude Socialista já viram melhores dias, poderá configurar desde logo um problema neste importante ano eleitoral.

Por outro lado, o Partido Socialista. Acossado por alguns contestatários, que no passado levaram o PS a estrondosas derrotas, Jorge Ferreira Catarino e o seu secretariado tem conseguido manter o rumo definido e dado, pela primeira vez em alguns anos, alguma credibilidade ao partido, numa altura difícil em que não será fácil "roubar" a Câmara.

LIDER DO ANO

Doutor Mário Nuno Neves.

Vereador independente, solidário politicamente com a lista em que foi eleito, com pelouros difíceis como a eficiência Administrativa, Protecção Civil e Polícia Municipal, tem-se destacado no executivo municipal. De "enfant terrible", titulo definido a uma pessoa que geralmente tem sucesso, fortemente não ortodoxo, inovador ou de vanguarda, passou a ser uma referência nas suas posições políticas e principalmente de trabalho. Apesar de tudo o que dele dizem, difícil será, entre os seus colaboradores, encontrar quem não goste dele pela defesa dos seus ideais de justiça e da sua capacidade de comando. Numa das melhores fotos do ano, captada pelo nosso jornalista Júlio Sá Ornelas, aparece no meio do fogo e dos seus homens a carregar a mangueira. Está em todas e... não chamou a imprensa para a fotografia.

DIRIGENTE DO ANO

José Manuel de Almeida Sampaio

Levando já 10 anos, não consecutivos, como Presidente da associação "Os Fontineiros da Maia", criou e desenvolveu nos últimos quatro anos um novo modelo de gestão que leva a que a colectividade de Águas Santas tenha tido um ano de agenda cheia. Do Centro de Estudos à Escola de Música, passando pela identidade cultural do folclore, a evolução de uma gestão empresarial aplicada ao movimento associativo, pela sua mão, tem dado bons resultados.

REVELAÇÃO DO ANO

Doutor Ricardo Oliveira

Com apenas 36 anos de idade, Médico de profissão, Professor Universitário, licenciado em Neurofisiologia, mestre em Engenharia Biomédica e pós-graduado em Acupunctura Médica Contemporânea, acumula estas actividades de Saúde com a política. Deputado municipal do PSD, o quinto na lista, gosta de estar informado e intervir sobre a actividade do concelho que desde cedo adoptou. Este ano deverá fundar a sua própria clínica e, quem sabe, dizer sim a algum convite, dos que em termos políticos lhe foram feitos e não só do seu quadrante político. Um livre pensador e uma promessa já revelada em termos clínicos que acrescenta valor à Maia política.

DESPORTISTA DO ANO

João Castro Silva

Atleta de apenas 14 anos é uma promessa na canoagem portuguesa. Representando o Clube Náutico de Ponte de Lima, faça chuva ou faça sol, este estudante da Secundária da Maia, treina diariamente ou em Vila do Conde ou em Ponte de Lima, num esforço pessoal e empenho amador que só os grandes atletas alcançam. Com orgulho maiato, diz ter pena que a sua modalidade, por razões óbvias, não tenha instalações na Maia. Foi-lhe recusada uma distinção porque não era habitante do concelho que distinguiu os melhores da modalidade, mas os maiatos sabem reconhecer quem gosta da sua terra e terá um lugar entre os nossos campeões.

DESTAQUE NOTICIOSO DO ANO

Cortes na Educação e linha do Metro Ismai-Trofa.

Esta notícia uniu dois partidos locais, o PSD e o PCP, que em separado, na Assembleia da república, criticaram as opções do governo central sobre a matéria. Cortes nos orçamentos, falta de assistentes operacionais, escolas fechadas por falta de pessoal na Educação e compromissos não cumpridos no Metro, foram pontos em comum.

COLECTIVIDADE DO ANO

GD "Os Maiatos" e Acro Clube da Maia

Elevando o nome da Maia, "Os Maiatos", através do seu presidente Paulo Ribeiro, tem demonstrado uma dinâmica impressionante. Com actividades que não se ficam pelo calendário nacional da sua principal modalidade desportiva, o BTT, tendo pela frente um grande desafio que será organizar em 2017 a maior prova nacional que, em nome da Maia, conseguiu "roubar" à capital.

O Acro clube da Maia, mais uma vez destinguiu-se pela qualidade das suas prestações e iniciativas. Este ano trouxeram o Ouro dos Campeonatos do Mundo na China.

ACTIVIDADE CULTURAL

Pequenos Cantores da Maia

A comemorar 25 anos de actividade, não necessitam de apresentações. Editaram um duplo CD com 25 canções de sempre, onde participam cerca de duas dezenas das principais personalidades do mundo da música nacional. A actividade do Grupo foi elevada, com actuações um pouco por todo o lado. Pela frente... venham mais 25.



INICIATIVA DO ANO

"As 1.000 Maiores"

Sendo suspeito por "ser da casa", a iniciativa do Jornal MaiaHoje de editar gratuitamente a revista as 1.000 maiores empresas do concelho da Maia, vem dar o merecido destaque ao empreendedorismo maiato. Obra de referência, tem como parceiros naturais a CM Maia, a Faculdade de Economia do Porto através da Junior Consulting e a Ignios - gestão de dados. Esta publicação vem revelar quem é quem na economia maiata, sem tabús, onde a empresa muitas vezes desconhecida, é uma das que mais "empurra" este concelho para a liderança nacional.

EMPRESA DO ANO

"Dot Bright Lda."

Fundada em 2008 por Bruno Jorge e João Jorge, em 2014, figurava no nº 960 do Ranking das 1.000 maiores. Em 2015, alcançou os dois dígitos fixando-se na posição nº 75. Esta empresa de tecnologia opera no setor das telecomunicações, nomeadamente em três vertentes: na compra, troca e venda de telemóveis / Smartphones novos e usados, tablets, acessórios e gadgets; na assistência técnica de equipamentos móveis e por fim, e mais recentemente, na importação e exportação de equipamentos móveis. Passou dos quase 500.000 euros de facturação em 2014 para os quase 10.000.000 em 2015. Um excelente exemplo de uma empresa ambiciosa e empreendedora que prestigia o sector empresarial maiato.

PROJECTO DO ANO

Cidade Desportiva da Maia

2016 trouxe o inicio das obras para a construção de um novo parque verde, bem no Centro da Maia que estará concluído este ano. Investimento de 2,25 milhões de euros, vem colocar um ponto final na já longa história das "Piscinas Olímpicas de Vermoim", requalificando o espaço e devolvendo à fruição da população, num local onde o desporto e as escolas movimentam diariamente milhares de pessoas. Falta agora encontrar um local que permita ir de encontro à promessa das piscinas na zona de Vermoim.