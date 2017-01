LIGA: Após empate dos rivais, no Dragão a vitória fez subir a temperatura em graus Kelvin

Sem deslumbrar com o seu futebol, nem criar muitas oportunidades, os homens do emblema da casa foram mais concretizadores, venceram por 3 golos sem resposta, e em face dos empates de Benfica e Sporting, podem aqui ter ganho um novo ânimo.

Começou lento o Porto perante um Moreirense de Augusto Inácio, atrevido, e que até podia ter-se adiantado no marcador. Tal não aconteceu, e num centro da esquerda Oliver rematou de primeira, e a bola entrou rasteira junto ao poste respetivo. Iam decorridos 30 minutos.

A vantagem no marcador fez acordar o Dragão adormecido, que começou a ser mais acutilante, o que veio a render um segundo golo (42m) quando num ressalto, o cada vez mais incontornável André Silva, fez o segundo golo em mergulho de cabeça junto á relva, quase em cima do intervalo. Como se não bastasse ainda antes deste, o Moreirense ficou reduzido a 10 jogadores por expulsão de Francisco Geraldes, após segundo amarelo.

No segundo tempo com a vantagem confortável, no marcador e número de efetivos, o Porto apareceu mais solto, senhor do jogo, foi criando jogadas de perigo, embora com a falta de eficácia habitual. Não obstante, a vantagem foi ampliada por um defesa central Marcano, que apareceu a responder de cabeça a um centro, fazendo a bola entrar pelo meio das pernas de Makaridze, quando iam decorridos 62 minutos.

Mas não foi o último momento de exaltação no Dragão. Haveria de voltar a subir a temperatura, com a entrada de Kelvin, o herói do último título conseguido no Dragão, e que assim parece ficará no plantel para o resto da temporada. Desta feita não marcou, mas ainda teve tempo para fazer umas tabelas com os seus companheiros que prometem vir a ser um reforço a seguir.

Para Augusto Inácio, o FC do Porto ganhou com todo o mérito, embora “o Moreirense até foi o primeiro a criar perigo, mas a partir daí o Porto tomou do jogo.”

Por sua vez Nuno Espírito Santo, considerou: “Acho que não fizemos muito diferente do que temos vindo a fazer. A diferença esteve no acerto. Chegamos a uma vitória justa, com jogo dominado, com muita produção ofensiva. Era importante vencer na nossa fortaleza. Era importante voltar a aproximar, queremos estar cada vez mais próximos, e vencer os jogos de uma forma consistente. Com as vitórias os jogadores sentem-se mais seguros de si.”, questionado sobre a utilização de Kelvin, que implica já não sair em janeiro, acrescentou: “É mais um jogador que se integrou na tarefa da equipa. E contamos com ele.”

