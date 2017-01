"A Genética da Liderança"

Irá realizar-se já amanhã, dia 18 de novembro, pelas 14h30, no Salão D. Manuel I do Edifício dos Paços do Concelho, a conferência intitulada "A Genética da Liderança", por Sobrinho Simões.

Sobrinho Simões, eleito em 2015 pela revista britânica "The Patologist" como o patologista mais influente do mundo, irá dar nota do que é a genética enquanto liderança numa conferência que terá entrada gratuita, mas sujeita a inscrição.

Programa:

14h30 – Check-in

15h00 – Sessão de Abertura - Eng. António Silva Tiago, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Maia

15h15 – “A genética da liderança” - Prof. Doutor Manuel Sobrinho Simões, Professor Catedrático de Anatomia Patológica na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Diretor do IPATIMUP

16h15 – Mesa Redonda - Moderação: Eng. Filipe Gonçalves, Maia Go - Intervenientes: Prof. Doutor Manuel Sobrinho Simões, Eng. Carlos Mendes, Presidente da Associação Empresarial da Maia, Prof. Doutor Domingos Oliveira Silva, Reitor do ISMAI, Dr. Paulo Ramalho, Vereador da C. M. Maia

17h00 – Sessão de Encerramento, Eng. António Bragança Fernandes, Presidente da Câmara Municipal da Maia

17h15 – Porto de Honra





A inscrição poderá ser feita em https://goo.gl/forms/DyupWPwnTJqNe2HI2