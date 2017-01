“Um Urso com poucos miolos”

Quinta da Caverneira, 29 de janeiro, 16h

“Todas as pessoas têm um herói e o herói do Senhor Pina é o ursinho Puff, personagem do seu livro preferido: As aventuras de Joanica Puff (de A. Milne)… Mas como é que um poeta com muitos miolos admirava um urso com poucos miolos? Só vendo, não é? Este espetáculo trata um bocadinho disso.

A partir do livro de Álvaro Magalhães, O Senhor Pina, escrito em homenagem ao poeta Manuel António Pina, o Trigo Limpo teatro Acert criou um novo espetáculo que nos revela o autor Álvaro Magalhães e o homenageado Manuel António Pina através da relação criada entre as duas personagens: Urso e Senhor Pina.

As duas personagens encerram em si dois mundos: o mundo dos adultos – complicado e cheio de responsabilidades - e o mundo das crianças – simples e desprovido de preconceitos. Desta diferença resultam diálogos e situações bem-humoradas que nos mostram uma nova forma de olhar o habitual, o quotidiano e, até, a poesia.





A partir do livro “O Senhor Pina” de Álvaro Magalhães. Adaptação e Encenação: Raquel Costa; Assistência de Encenação: Pompeu José; Interpretação: Pedro Sousa e Raquel Costa; Cenografia: Pompeu José e Zétavares; Desenho de Luz: Luís Viegas; Desenho Gráfico: Zétavares; Carpintaria: Carmosserra; Figurinos: Raquel Costa; Costureira: Sandra Rodrigues; Fotografia: Carlos Teles e Ricardo Chaves; Produção: Marta Costa; Apoio à Produção: Rui Coimbra; Tesouraria e Secretariado: Paula Pereira e Rui Vale.

Duração: 45 minutos

Para maiores de 3 anos





Bilheteira

Bilhete Normal - 5,00€

Bilhete com Desconto - 3,00€ (Estudantes, M/65, Profissionais das Artes Cénicas, Desempregados e Sindicato dos Bancários do Norte)

Reservas e informações: 222 084 014

Ana Sofia