“As mentiras que os homens contam”

4 de fevereiro, às 21h30

É do conhecimento de todos que o universo masculino é repleto de mentiras. O que desconhecemos é que mentir é uma questão de sobrevivência. Os homens não mentem às mulheres, mas sim pelas mulheres. Tudo pela harmonia no lar, pelo status social, por fantásticas noites com amigos, pelos jogos de futebol e tantas outras razões inerentes à virilidade. Para provar que a sua teoria não é mentira, Luís Fernando Veríssimo escreveu fantásticas crónicas, ironizando sarcasticamente todos estes temas.

“As mentiras que os homens contam” fala da história de Jorge e Carla, um casal que vive os problemas e alegrias de qualquer relacionamento, num meio social comum para a maioria das pessoas, com amigos “sacanas”, algumas amantes, onde as personagens se colocam em situações embaraçosas por mentiras inocentes.

Um espetáculo que apresenta uma galeria de personagens capazes de qualquer engano para preservar a própria pele. Mas serão todos incorrigíveis mentirosos ou simples inventores de histórias?

Local: Grande Auditório do Fórum da Maia

Duração: 90 minutos

M/12

Com os atores Almeno Gonçalves, António Melo, Fernando Ferrão, Joaquim Nicolau

Os bilhetes têm o preço único de 10€ e encontram-se à venda nos seguintes locais:

Fórum da Maia (segunda a sexta-feira 09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30, e uma hora antes de cada espetáculo).

Biblioteca Municipal da Maia (segunda-feira: 18h00 - 22h30, terça-feira a sábado: 09h30 - 22h30).

Maia Welcome Center (todos os dias entre 09h00 e as 19h00).

On-line: https://forummaia.bol.pt/

Ana Sofia