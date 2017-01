Miguel Gameiro & Pólo Norte no Grande Auditório do Fórum da Maia

No dia 11 de fevereiro, às 21h30

“Miguel Gameiro & Pólo Norte – 20 Anos” é o produto de um reencontro do músico, agora com uma carreira a solo, com a banda que fundou no ano de 1992, que acabou por dar nome à digressão que passou pelos principais palcos do país.

Celebram agora os 20 anos em formato acústico, num ambiente intimista, com presença marcada para o próximo dia 11 de fevereiro no Grande Auditório do Fórum da Maia. Este é um concerto memorável daquela que foi e continua a ser uma das bandas mais emblemáticas da música pop portuguesa.

Fundados, em Belas, por Miguel Gameiro, António Villas-Boas, Rodrigo Ulrich, Francisco Aragão, Tó Rodrigues e Tiago Oliveira, os Pólo Norte editaram, em 1995, o primeiro disco "Exposição" e no ano seguinte "Aprender a Ser Feliz", cujo tema-título viria também a tornar-se no seu primeiro sucesso. Três anos depois sai "Longe" e, em 2000, um disco gravado ao vivo num concerto na Aula Magna, em Lisboa.

"Jogo da Vida", com o tema "Pura Inocência" a integrar a banda sonora da novela da TVI "Saber Amar", foi o disco que se seguiu, em 2002, três anos antes da edição de "Deixa o Mundo Girar", considerado o melhor álbum do grupo. Apelando a uma vertente rock, teve três singles: o tema título, e ainda "A Dança" e "Pele", todos incluídos em bandas sonoras de novelas. Este disco seria reeditado em 2007, em versão duplo CD, com cinco canções gravadas ao vivo num miniconcerto no auditório da RFM.

"15 Anos" foi a coletânea de sucessos, aos quais foram acrescentados dois originais, lançada em 2008 antes do grupo anunciar que iria fazer uma pausa. A solo, Miguel Gameiro continua o processo criativo e edita "A Porta ao Lado", que chega a disco de ouro muito por culpa dos temas “Dá-me Um Abraço” e “O Teu Nome”, duas das canções com maior airplay de rádio em 2010/2011. Segue-se a apresentação, em 2013, neste mesmo Olga Cadaval, de "11 Canções".

Com mais de 100 canções editadas, quatro discos de ouro e inúmeros concertos realizados por todo o País, Miguel Gameiro é hoje um dos mais reconhecidos cantautores do panorama musical português. Em 2014 volta a reunir os Pólo Norte. Depois de dois Coliseus esgotados e de uma tour que passou pelos principais palcos do País em 2015, Miguel Gameiro e os Pólo Norte celebram em 2016 e 2017 os seus 20 Anos de carreira, nas principais salas e auditórios, em formato acústico.





Os bilhetes têm o preço único de 10€ e encontram-se à venda nos seguintes locais:





Fórum da Maia | Segunda a Sexta-feira: 09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30, e uma hora antes de cada espetáculo).

Biblioteca Municipal da Maia | Segunda-feira: 18h00 - 22h30; Terça-feira a Sábado: 09h30 - 22h30.

Maia Welcome Center | Todos os dias entre 09h00 e as 19h00.

On-line: https://forummaia.bol.pt/





