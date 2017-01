LIGA: Águas do Ave, assustaram, mas não detiveram os Dragões

Fui um excelente jogo de futebol, com duas reviravoltas. Adiantou-se o FC do Porto. O Rio Ave passou para a frente no inicio da segunda parte, mas em 20 minutos o minutos o FC do Porto voltou para a frente e acabaria por dilatar já no final.

Começou bem o FC do Porto, perante uma equipa do Rio Ave, equilibrada, bastante empenhada em roubar a bola ao adversário, o que impediu os Dragões de terem um domínio consistente e permanente. Entre os 15 e os 30 minutos, foi o melhor período do FC do Porto, logo a seguir a ter-se adiantado no marcador por Felipe que respondeu da melhor forma a um centro de livre, na direita de Alex Telles.

A partir dos 30 minutos, foi a vez da equipa de Luis Castro, recuperar algum ascendente, através de Tarantini e Filipe Augusto, até que aos 35 minutos apareceu Gil Dias na entrada da área, sobre a esquerda, simulando um centro, rematou de pronto, surpreendendo assim Iker Casillas que apesar de ter defendido junto à relva e poste não agarrou a bola. Esta seguiu para o centro da pequena área, onde apareceu de forma fulgurante Guedes a rematar para o fundo das redes dos Dragões.

Estava feito o empate e começava a vida complicada para os comandos de Nuno Espírito Santo, e a dúvida sobre a capacidade de voltar para a frente do marcador. E de facto, até final da primeira parte, apesar de mais afoitos, os azuis e brancos não só não marcaram, como quase não criaram perigo à baliza de Cássio.

No intervalo, estiveram no relvado para ser apresentados os elementos da equipa FCPorto/W52, que irão defender as cores azuis e brancas na próxima época do ciclismo nacional.

A segunda parte praticamente começou com um penalty a favor do Rio Ave, a castigar uma falta de Layún sobre Gil Dias quase em cima da linha de grande área. Chamado a marcar Roderick Miranda, atirou a bola para a direita enquanto o guardião seguiu para a esquerda. Estava feita a reviravolta. A vida complicava-se ainda mais. Luis Castro, o ex-técnico da equipa B da casa, surpreendia no Dragão, aos 49 minutos.

Foram cinco minutos de suspense. Aos 54 minutos, novamente num livre da direita, marcado por Alex Telles, apareceu Marcano no centro da área a marcar de cabeça. Era o empate a dois, e renascia a esperança nas bancadas.

Não demorou muito. Desta feita na marcação de um canto, novamente Alex Telles mete a bola ao primeiro poste onde apareceu de cabeça o campeão europeu Danilo a fazer o terceiro da equipa, voltando a fazer a reviravolta no marcador, e assim colocando o FC do Porto novamente com acesso aos três pontos em disputa.

Na frente do marcador, foi novamente a vez do Rio Ave, pressionar, chegando a ganhar alguns cantos, contudo quase em cima dos 90, o recém entrada Rui Pedro, voltou a alegrar as hostes portistas, quando apareceu ao segundo poste, a rematar imparável de cabeça, assinalando o quarto dos azuis e brancos, e assim carimbando a vitória que até aí era uma incógnita.

