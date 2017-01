ENCONTRO COM O ESCRITOR PAULO MORAIS

28 de janeiro, 16h00 Literatura Biblioteca Municipal da Maia

Morais. O encontro constitui uma oportunidade de dar a conhecer o escritor e as suas obras ao público maiato em geral.

Paulo M. Morais nasceu em fevereiro de 1972. Cresceu nos arredores de Lisboa entre futebóis de rua, livros de aventuras e matinés de filmes clássicos. Licenciou-se em Comunicação Social e cumpriu um sonho de juventude ao fazer crítica de cinema. Depois pôs uma mochila às costas e fez uma viagem à volta do mundo. No regresso, especializou-se em textos sobre gastronomia e turismo, foi pai de uma menina e plantou um pessegueiro. Atualmente trabalha na tradução de romances e livros de não-ficção.

Vive apaixonado pelo ofício de imaginar personagens e descobrir histórias. Em 2013, publicou «Revolução Paraíso» (Porto Editora), romance passado no pós-25 de Abril. Seguiu-se a distopia «O Último Poeta» (Poética Edições), em 2015. Nesse mesmo ano foi finalista do Prémio LeYa com «Seja Feita a Sua Vontade», ainda inédito porque, antes de tudo o resto, surgiu o impulso incontrolável de escrever «Uma Parte Errada de Mim» (2016, Casa das Letras), livro que junta memórias autobiográficas e reflexões sobre a vida ao relato do tratamento de um linfoma.

Contactos: tel.+ 351 22 940 86 38; biblioteca@cm-maia.pt;