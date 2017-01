“Invicta Big Band”

No dia 27 de janeiro sobe ao palco do Fórum da Maia, pelas 21h30 ‘A Invicta Big Band’, Orquestra Ligeira da Cidade do Porto, propondo uma noite de charme, glamour e animação.

No concerto serão apresentados temas celebrizados por Frank Sinatra, Glenn Miller, Louis Prima, Perez Prado, Aretha Franklin, Chick Corea, Jaco Pastorius, Eric Clapton, Phil Collins e Adele, num programa que atravessa todo o século XX e chega até aos nossos dias.

A “Invicta Big Band” foi formada em Outubro de 2011, por iniciativa de um grupo de músicos oriundos de várias proveniências musicais e que, após terem partilhado o palco noutras orquestras, decidiram criar o seu próprio projecto, independente e personalizado.

A IBB tem como base programática o Jazz, nas suas mais variadas vertentes, passando pelo rock, pop e pela música latina, assentando o seu trabalho em três pilares fundamentais: o Conjunto, o Virtuosismo e a Improvisação.

Apesar da existência de uma Direcção Artística que define as linhas orientadoras da orquestra, são os músicos que contribuem com a sua criatividade artística para o consecução de um objetivo comum: Tocar por Prazer e com Prazer.

Na sua breve história destacam-se o concerto de apresentação no Grande Auditório do Conservatório de Música do Porto e atuações no Pavilhão Atlântico e no Casino da Figueira da Foz.

Pela passagem do seu primeiro aniversário, a IBB realizou um concerto na Sala 2 dos antigos cinemas STOP, concerto esse que contou com a participação especial de Gileno Santana, considerado o mais versátil e talentoso trompetista a atuar em Portugal.

Em Outubro de 2013, a IBB recebeu no Porto a “The Metro Big Band”, realizando um concerto conjunto.

Pelas suas características, a Invicta Big Band tem despertado a atenção de vários meios de comunicação social nacionais, sendo motivo de reportagem na RTP, TVI, TSF, Jornal de Notícias, Público, entre outros.

A 18 de Abril de 2015, a IBB constituiu-se como Associação Sem Fins Lucrativos, passando a designar-se Invicta Big Band – Associação Cultural da Cidade do Porto.

A IBB ensaia no Orfeão da Foz do Douro (Porto), contando com o apoio logístico desta instituição.