Chungking Express- Cineclube da Maia

Sinopse: Os polícias 223 e 663 trabalham em Hong Kong, no turno da noite. São jovens e ingénuos e ambos foram abandonados pelas namoradas. O bar "Midnight Express" está aberto toda a noite e o seu gerente ouve pacientemente os desabafos de um dos polícias ao mesmo tempo que dá conselhos gastronómicos, pelo telefone, ao outro. Faye trabalha no bar do tio como empregada de balcão e desenvolve uma paixão secreta pelo agente que frequenta o bar. Este poderia ser o resumo do enredo de "Chungking Express" que assenta sobretudo nisso: imagens de uma das cidades mais cosmopolitas do planeta, onde as luzes nunca se apagam e o movimento é quase perpétuo. Imagens tranquilas de existências rotineiras numa cidade que desconhece a rotina e onde se vive em permanente frenesi. As pessoas passam, os lugares ficam, como disse Wong Kar-wai. Se Visconti imortalizou Veneza e Scorsese Nova Iorque, Wong Kar-wai é o poeta definitivo de Hong Kong.

11 de Fevereiro de 2017

Sala de Cinema do Centro Comercial Venepor

Preço: 3,50€ normal | 3€ estudante | 1,40€ associado