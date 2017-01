Mariana Valverde violino e Isolda Crespi piano

O auditório do Fórum Jovem da Maia acolhe no próximo dia 28 de janeiro, pelas 21h00, um Recital de Piano e Violino, por Mariana Valverde e Isolda Crespi, numa iniciativa que conta com o apoio do Pelouro da Juventude da Câmara Municipal da Maia.

1ª Parte

F. Schubert [1797-1828] Sonata para Violino e Piano “Grand Duo” em Lá Maior D. 574

I. Allegro moderato

II. Scherzo: Presto

III. Andantino

IV. Allegro Vivace

H. Henze [1926-2012] Fünf Nachtstucke

III. Erstes Hirtenlied 2ª Parte

J. S. Bach [1685-1750] Partita nº 1 Para Violino Solo BWV 1002

Sarabande

Double

P. Tchaikovsky [1840-1893] Sérénade Mélancolique Op. 26

E. Bloch [1880-1959] Baal Shem

III. Simchas Torah (Rejoicing)

