Protecção Civil prevê agravamento do tempo a partir de hoje à noite

Chuva Intensa, granizo, trovoadas, agitação marítima e neve.

A Protecção Civil da Maia, prevê para os próximos dias um agravamento das condições meteorológicas, salientando-se:

- Intensificação da precipitação durante o período da noite/madrugada de quarta para quinta-feira, prevendo-se que, a partir do meio da manhã de quinta-feira, passe então a regime de aguaceiros por vezes fortes com granizo e trovoada. Para o dia de amanhã preveem-se valores de precipitação acumulada de 50 mm nas primeiras 12 horas e de 70 mm para o dia todo. Amanhã (02Fev), a queda de neve está prevista para uma cota superior aos 1500 m, descendo para a cota dos 1000 a 1200 m ao final do dia.

- A situação será análoga no dia de sexta-feira (03Fev), com precipitação mais forte durante a noite/madrugada de quinta para sexta e valores previstos de precipitação acumulada na região Norte (em especial no Minho) de 40 mm durante a manhã e 50 mm no período da tarde. Na sexta-feira prevê-se que a queda de neve ocorra à cota dos 1000 a 1200 m.

- Intensificação do vento a partir do final do dia de hoje, com rajadas que poderão atingir os 75 km/h no litoral Norte e Centro e 90 km/h nas terras altas. O vento será ainda forte no período da manhã e durante a noite de sexta-feira, com rajadas que poderão atingir 90 a 100 km/h no litoral e nas terras altas (a 700 m).

- Agravamento da agitação marítima, a partir das 12H de amanhã (02Fev), cujo período mais crítico a situar-se-á entre as 15:00 e as 24:00 horas, com ondas de 8 metros na costa ocidental a norte do Cabo Raso e período de onda de 18 segundos.