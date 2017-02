“Campeonato Open BTT XCO Maia 2017”

No dia 5 de fevereiro, entre as 9h00 e as 14h00, em Folgosa decorre a 1ª prova do Campeonato Open BTT XCO Maia 2017.

Promovida pela Câmara Municipal da Maia e organizado com o apoio do Grupo Desportivo Os Maiatos esta iniciativa é composta por cinco provas que decorrerão em datas distintas nas freguesias de Folgosa, Castêlo da Maia/Gemunde, São Pedro de Avioso, Milheirós e Nogueira/Silva Escura.

| Dia: 5 de fevereiro

| Horário:9h00

| Local: Piscinas de Folgosa

Imagens