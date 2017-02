“Workshop: Dia dos namorados”

No dia 5 de fevereiro, pelas 15h00, no Maia Welcome Center recorrerá o Workshop dedicado ao Dia dos Namorados.

Para surpreender os apaixonados será construída uma prenda personalizada, com base em trabalhos manuais, utilizando tela e tintas.

| Dia: 5 de fevereiro

| Horário: 15h00

| Local: Maia Welcome Center

| Entrada: 5€, para participantes com idade superior a 8 anos

| Informações: inscrições em turismo@cm-maia.pt e www.visitmaia.pt

