“Arte Urbana na Maia”

Entre os dias 1 e 28 de fevereiro é possível visitar, no Centro Comercial Maia Jardim a exposição de fotografia ‘Arte Urbana na Maia’.

As cidades, que segundo Argan “são as mais extraordinárias obras de arte produzidas pelo Homem”, são, elas mesmo, o palco privilegiado para todas as manifestações artísticas e culturais, em que a chamada “Arte de Rua” tem um papel privilegiado. A Câmara Municipal da Maia, através do seu Pelouro da Cultura, tem organizado várias iniciativas, participadas por artistas nacionais e estrangeiros, onde o grafiti tem tido um papel importantíssimo, enquanto expressão artística e cultural.

Existem, espalhados pelo território do nosso Concelho, inúmeros grafitis e pinturas murais, com elevado interesse estético e social, e é nosso entendimento que a sua memória deve ser preservada.

O Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Maia solicitou que os nossos munícipes assumissem a responsabilidade de contribuir para essa preservação, através da fotografia. O desafio foi aberto a profissionais e amadores residentes em Portugal, independentemente da idade, género ou nacionalidade. O que pretendemos foi que fotografassem os grafitis e pinturas murais que considerassem mais relevantes, e que nos fizessem chegar essas fotografias até o final do ano de 2015.

As melhores fotografias, de António Alves Tedim, Fábio Silva, Isabel Cristina Tedim e José Manuel Ferreira, depois de expostas no Fórum da Maia seguem em itinerância até ao Centro Comercial Maia Jardim.





De: 1 a 28 de fevereiro

| Horário: todos os dias, das 9h00 às 23h00

| Local: Fórum da Maia

| Entrada: gratuita