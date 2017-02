Exposição - "Decabiblos"

Mariana Valverde violino e Isolda Crespi piano

O auditório do Fórum Jovem da Maia acolhe no próximo dia 28 de janeiro, pelas 21h00, um Recital de Piano e Violino, por Mariana Valverde e Isolda Crespi, numa iniciativa que conta com o apoio do Pelouro da Juventude da Câmara Municipal da Maia.

Continuar a ler »