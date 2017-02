Liga: FC do Porto vence Sporting (2-1) e passa a líder à condição

Foi um excelente jogo de futebol. Bem e eficaz o Porto na primeira parte. Muito melhor o Sporting na segunda metade, que teve hipóteses de chegar ao empate, evitado primeiro pela barra, e depois duas vezes por Casillas, uma das quais nos descontos.

Depois da mais recente perda de pontos do líder Benfica, os Dragões posicionaram-se à entrada para esta 20º jornada a apenas um ponto na classificação, que significava passarem a depender apenas de si para voltarem aos títulos, após três anos de ausência.

Situação diferente viviam os Leões com 7 pontos de desvantagem. Uns e outros tinham neste jogo a oportunidade de se manterem na luta, ou afastarem-se mais, talvez irremediavelmente, sobretudo para o Sporting.

Os Dragões tinham a vantagem de estarem mais motivados com a aproximação recente e ainda por jogarem em casa. Contudo os visitantes traziam Jorge Jesus que venceu os 7 jogos em que defrontou Nuno Espírito Santo (NES), e que à frente do Sporting venceu os 3 jogos que fez entre as duas equipas, a mais recente das quais na primeira volta em Alvalade. Ou seja, vantagem absoluta no confronto direto de Jorge Jesus, quer perante NES, quer sobre o FC do Porto, enquanto treinador do Sporting.

São curiosidades, valem o que valem, mas desta feita não era a noite nem do Sporting nem de Jorge Jesus, que assim perderia pela primeira vez perante NES.

Na formação da equipa do Porto surgia Soares, recém-chegado à equipa, a assumir a titularidade. Esta ousadia de NES haveria de ser decisiva pois Soares entrou bem, e aos 7 minutos marcou a cruzamento de Corona. Como se não bastasse bisou aos 39 minutos depois de tirar Porfírio da frente e rematar imparável.

Sem deslumbrar o Porto mostrava-se consistente, e apesar de ter menos posse de bola que o Sporting, podia-se adivinhar um resultado ampliado na segunda metade.

Tal não aconteceu, Jorge Jesus mexeu na equipa, e o Sporting entrou na segunda metade ao ataque, perante um FC do Porto acantonado no seu meio campo. Não sendo um domínio avassalador, foi suficiente para reduzir a vantagem por Alan Ruiz, e fabricar algumas jogadas em que poderia ter empatado, em meia dúzia de remates perigosos, onde se destacam uma bola na barra, e duas grandes defesas de Casillas, especialmente a última já no período de descontos.

Mas o futebol é assim, perante o Benfica, o Porto mereceu ganhar e admitiu o empate nos descontos. Desta feita não evidenciou superioridade, mas conseguiu manter a vantagem, e com este resultado passou a líder à condição, pondo assim pressão sobre o Benfica, que vai jogar em casa perante o Nacional.

Apesar de perder um dos concorrentes ao título, ficou mais acesa a luta entre os dois candidatos que permanecem, e assim cresce a emotividade na prova.

Jorge Jesus, adiantou: O Porto teve qualidade, não teve supremacia, mas fez dois golos. Na segunda parte corrigimos algumas coisas, e só houve uma equipa: o Sporting. Casillas foi ele que ganhou este jogo. Excelente GR e hoje demonstrou toda a sua qualidade. Tivemos mais poder que o Porto até fisicamente. Parabéns à equipa que soube jogar com o resultado. Parabéns ao Sporting porque não é fácil estar a perder e mudar isto tudo. Esteve sempre mais perto o 2-2 que o 3-1, mas entramos em campo com 6 jogadores da formação, e tem que se pagar por isso. Estamos a dar um passo atrás para dar dois à frente. Foi um excelente jogo, mas o resultado certo era um empate. Com este resultado o Porto está na disputa do primeiro lugar e tirou-nos a nós dessa disputa.”

Nuno Espírito Santos, por sua vez começou: “Parabéns ao Soares, parabéns à equipa num estádio do Dragão a empurrar a equipa. Ganhamos vantagem cedo, ampliamos, e na segunda parte conseguimos manter o resultado. Equilibrar a equipa era importante, e conseguimos. Somos líderes, vamos ver como o Benfica reage a partir de trás, que não era habitual nos últimos tempos. Falta muita competição, há muitos jogos. É difícil conquistar pontos. Já perdemos onde não queríamos”, rematando: “A nossa força é a união de todos, e a maneira como trabalhamos dia a dia.”

