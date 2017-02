Júlio Machado Vaz no Clube de Pensadores "O Envelhecimento e o Sexo".

O psiquiatra Júlio Machado Vaz estará no Clube de Pensadores na próxima segunda-feira, dia 13 de Fevereiro.

O Clube dos Pensadores (CdP) está de regresso e segundo Joaquim Jorge «vai sempre que puder, debater temas, para além da política».

Joaquim Jorge, fundador do CdP, convidou Júlio Machado Vaz, para estar presente no dia 13 de Fevereiro (segunda-feira), no Hotel Holiday Inn em Gaia, pelas 21:30.

O tema abordado será: "O Envelhecimento e o Sexo".

Para o anfitrião «O Clube dos Pensadores sempre que pode procura abrir os debates a assuntos que suscitam interesse na sociedade. Recentemente recebeu o investigador Sobrinho Simões que abordou "A Nova Medicina". Com a nova medicina e a consequente possibilidade do aumento da esperança de vida há implicações no Serviço Nacional de Saúde e nas Pensões de Reforma.

Desta vez proporcionou-se a presença de Júlio Machado Vaz, professor universitário, médico-psiquiatra e sexólogo

O tema proposto para este debate, tendo em conta que a população portuguesa está a ficar cada vez mais envelhecida. A fase do envelhecimento é caracterizada por mudanças fisiológicas, emocionais, sociais e de aparência física. As alterações fisiológicas são marcadas pela diminuição da produção de hormonas sexuais.

É importante o esclarecimento de dúvidas, para quem é casado ou solteiro preparando-os para lidar com alterações da vida sexual, evitando situações de mal-estar ou que precipitam o fracasso de uma relação.

O processo do envelhecimento e nos períodos da andropausa e menopausa implicam alterações, mas isso não quer dizer que não se possa continuar a ter uma vida sexual activa.Por outro lado, em idades mais avançadas, o comprometimento das condições físicas e a presença de doenças diversas podem comprometer a actividade sexual.

A vivência da sexualidade com o avançar da idade, nada mais, é do que a continuação de um processo que teve início na infância», disse Joaquim Jorge.