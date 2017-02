O panorama maiato do Ensino e da Educação

Realizou-se no passado dia 20, a pedido da CDU, uma reunião com a Fapemaia - Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho da Maia que teve como objectivo colher informação mais actualizada sobre problemas relativos ao e

Nesta iniciativa participaram vários representantes daquela estrutura associativa e pela CDU a vereadora e deputada na AR, Ana Virgínia, o vereador em substituição e membro da Comissão Concelhia, Júlio Gomes e Teresa Lopes da DORP e Comissão Concelhia.

Segundo a CDU «a reunião permitiu uma rica troca de opiniões, confirmando preocupações muito sérias relativamente à falta de assistentes operacionais, que justificaram já várias intervenções da CDU junto da Câmara da Maia e na Assembleia da República e ainda sobre a situação das refeições escolares». Os problemas desta área motivaram a apresentação de uma outra iniciativa que o MaiaHoje dá conta noutra notícia.