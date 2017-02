José Manuel Correia impugna votação

No passado dia 25 de janeiro, recebemos de um email titulado “resistência.psmaia”, alegadamente pertencente a José Manuel Santos Correia, histórico militante do Partido Socialista, cujo assunto é “Pedido de impugnação da escolha do candidato”.

Segundo aquela comunicação a «Candidatura de José Manuel Correia impugnou a deliberação da Comissão Politica Concelhia na escolha do candidato, junto do Conselho Jurisdicional distrital», lê-se, pelo que conforme temos vindo a referir, a escolha de apoio a Francisco Vieira de Carvalho não terá agradado a todos e pelos vistos haveria uma outra proposta, interna, que promovia a disponibilidade de José Manuel Correia para concorrer em nome do PS à Câmara Municipal da Maia.

A carta, endereçada ao presidente do Conselho de Jurisdição da Federação Distrital do Porto do Partido Socialista, assinada por José Manuel dos Santos Correia, militante da Secção de Águas Santas, a solicitar a impugnação de «acto ilícito ocorrido na reunião da Comissão Politica Concelhia da Maia, ocorrida no pretérito dia 11 do corrente mês de Janeiro», lê-se.

As razões apontadas por aquele militante socialista, que transcrevemos na íntegra, são as seguintes:

«1 - A falta de legitimidade do órgão eleitoral (CPC) considerando:

a) Ninguém sabe quem pertence neste momento à CPC com capacidade eleitoral;

b) Mais de 50% dos efetivos pediram a demissão e, contudo, alguns foram convocados para votar. Uns votaram e outros não consoante a conveniência;

c) De acordo com os Estatutos, a acumulação de ausências seguidas e consecutivas, faz com que, muitos dos que votaram já tinham perdido capacidade eleitoral, como pode ser comprovado pelas assinaturas das listas de presença;

d) Houve pelo menos três Comissões que não se realizaram por falta de quórum, duas delas consecutivas, pelo que todos os faltosos perderam o mandato. No entanto muitos foram agora chamados para votar e eleger o candidato;

e) A confirmação das irregularidades está no facto (entre tantos outros que se vão verificar), de o 33º da lista de Suplentes ter ido votar, sem que tenham sido convocados outros suplentes da lista que o antecediam. A razão é ser um fiel servidor e companheiro de outras andanças do actual presidente da C.P.;

f) Será, aliás… interessante constatar, através da listagem de votantes que mais de 50% pertencem à Secção de Pedras Rubras, feudo da família Catarinos, o que não abona nada o acto eleitoral e é demonstrativo quer da falta de transparência e democraticidade do ato eleitoral, quer da falta de decência, de princípios democráticos, e valores socialistas, da Comissão Política Concelhia da Maia, um órgão ao serviço de uma família e dos seus interesses particulares;

g) Existência de vários militantes, que haviam renunciado ao mandato por escrito e que foram novamente convocados para a reunião que apareceram, assinaram a lista de presenças e votaram, como aconteceu, com o militante Joel Bruno Sousa Teixeira, conforme pode e deve ser constatado pelo Conselho de Jurisdição.

2 - Assim, deve, salvo melhor opinião, o Órgão Jurisdicional requerer ao Presidente da Mesa – José António Andrade Ferreira - as actas das Assembleias (incluindo as que não tiveram quórum), e bem assim as listagens de presenças, como comprovativo da capacidade de elegibilidade dos membros da CPC. O prazo deve ser de dias/ curto, para que não vão agora retificar tudo.

3 - A violação estatutária ao não aceitarem uma candidatura a candidato, a minha, invocando para o efeito, que não tinha sido proposta pelo Secretariado, pasme-se!!! Onde tal obrigatoriedade, consta?

4 - Esta violação é tanto grave que o próprio Boletim de voto continha Lista A e Lista B. E portanto nem sequer havia um problema processual de última hora. O que não houve foi cultura democrática e respeito pelos estatutos e pelos valores democráticos do Partido Socialista que, na Maia, se tornou no Partido Catarinista, através do Sindicato de voto de Pedras Rubras e a impunidade dos Órgãos Federativos, não tendo conta já as impugnações, protestos, etc, aos atos praticados por aquela pseudo Secção.

Aliás, questiona-se a própria validade do respetivo Boletim de voto, que tinha duas listas a votos, quando...só foi permitido votar na do Secretariado.

Pede boa análise e bom deferimento à impugnação», fim de transcrição do documento.

O MaiaHoje, fazendo uso do contraditório, contactou a Comissão Política Concelhia, que se escusou a fazer comentários, alegando que tal processo estará nas mãos do Conselho de Jurisdição da Federação Distrital do Porto. Tentamos ainda ouvir a posição do líder da Federação do Porto, Manuel Pizarro, mas apesar dos nossos esforços, hoje (ontem para o leitor) ainda não tinha sido possível.