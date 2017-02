Silva Tiago confirmado candidato à CM Maia

O PSD Maia aprovou por unanimidade, em Assembleia de Seção, realizada no passado dia 26, o nome de António Silva Tiago, actual vice-presidente da autarquia, como candidato à Camara Municipal da Maia.

Numa sala cheia onde estavam muitas das actuais figuras locais do partido, os militantes foram intervindo sobre o perfil do candidato a apoiar.

Notada foi a “falta” da deputada Emília Santos, vice-presidente da Comissão Política maiata, que acabaria por explicar ao MaiaHoje que «não me foi possível estar presente por motivos de agenda parlamentar, mas fiz questão de me associar a este importante momento na vida do partido remetendo uma mensagem de apoio ao candidato ora aprovado».

A mensagem de Emília Santos, diríamos que traduziu o ambiente vivido naquela noite «tal como alguns de vós o farão hoje, também eu quero dar testemunho dos valores da competência, do humanismo e da lealdade que reconheço naquele que vamos desafiar a ser o próximo Presidente da Câmara Municipal da Maia. Há 27 anos que o Eng. António Silva Tiago integra a equipa de trabalho autárquico no nosso Concelho.

Ele foi uma parte importante do esforço e do trabalho desenvolvidos ao longo de quase três décadas e participou, de forma muito ativa, no progresso que a nossa terra tem conhecido.

Reconheço que - tal qual aconteceu com grandes líderes como Vieira de Carvalho ou Bragança Fernandes - a Maia tem de, no presente, continuar a apostar nos melhores e mais capazes de liderar o nosso Concelho.

E este percurso, esta vontade e esta responsabilidade são agora corporizados pelo nosso Vice-presidente e futuro Presidente da Câmara Municipal da Maia, Eng. António Silva Tiago.

O nosso Futuro tem de ser entregue aos melhores e com provas dadas, pois os tempos de experimentalismos pagam-se caro.

O Eng. António Silva Tiago não é apenas a escolha indicada pelas suas qualidades políticas e profissionais. É-o também pelos valores humanos que cultiva.

Tem provas dadas de amor e dedicação ao seu Concelho. Não foram 27 dias ou 27 meses… é uma vida inteira dedicada à causa pública e ao serviço do concelho da Maia.

Actualmente, é ele a pessoa certa para continuar o trabalho de proximidade com as populações que tem sido o nosso apanágio na Maia.

Pela sua visão, pelo seu sentido de dever, pelo seu amor à terra, pela preocupação permanente que tem com as necessidades dos maiatos, o Eng. António Silva Tiago é inquestionavelmente, hoje, a melhor escolha para dar sequência ao projecto politico que o PSD tem protagonizado e que tem sido reiteradamente apoiado pelos Maiatos.

Neste dia de grande responsabilidade política, mas com um misto de emoções, quero apelar a todos os companheiros que se mostrem disponíveis a colaborar em mais uma campanha, ao lado do PSD e do nosso candidato!

Eu assumo essa disponibilidade.

Estarei sempre ao seu lado, serei parte da solução e nunca do problema e sei que não estou sozinha neste sentimento de unidade para com o nosso candidato!

O PSD sabe que pode contar com o Eng. António Domingos da Silva Tiago e o Eng. António Domingos Silva Tiago sabe que pode contar comigo», disse a terminar Emília Santos, vice-presidente da Comissão Politica do PSD Maia.