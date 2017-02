Câmara deve ter posição ativa e reivindicativa junto do Poder Central

A atenção da CDU incidiu sobre algumas habitações privadas, alegadamente arrendadas por preços exorbitantes, tendo em conta a falta de condições e os próprios rendimentos dos inquilinos «com efeito, deparámo-nos com habitações em condições extremas de degradação, indignas para qualquer ser humano», dizem.

Segundo a CDU, a proximidade, as vias de comunicação e acessibilidade às antigas e fortes zonas industriais e serviços da cidade do Porto fizeram de Pedrouços, em tempos recuados, uma freguesia procurada pela população trabalhadora sem muitas posses, onde era também mais fácil encontrar habitação mais barata. Com o 25 de Abril e o desenvolvimento da luta popular pelo direito a uma habitação digna «a população de Pedrouços, moradores de casas abarracadas ou sem condições de habitabilidade, foram alvo de uma grande operação de deslocação para os bairros municipais, uns criados por iniciativa da Câmara, como o Bairro do Sobreiro, outros ainda ao abrigo do PER», historiam.

Na zona central da freguesia, nas ruas que rodeiam a Igreja «de onde saiu uma grande parte dessa população, existe hoje um número elevadíssimo de prédios muito degradados, a maior parte devolutos, alguns à venda, outros reabilitados e ainda outros com moradores», dizem, acrescentando que «em geral, para os que resistiram, bem como para outros que aqui se instalaram mais recentemente, as condições habitacionais, a qualidade dos arruamentos, a falta de ligação ao saneamento básico e mesmo a deficiente limpeza pública, fazem desta zona da freguesia um local nada aprazível, incompatível com as condições de higiene e de salubridade e de qualidade exigíveis à dignidade humana, tão propalada pela maioria PSD/CDS que tem gerido o Concelho da Maia», dizem.

Para a CDU «a crise económica que se abateu sobre o País, a par das políticas de direita de sucessivos governos não têm dado resposta, nem apresentado soluções para zonas como esta, de habitação privada e, aparentemente, não atrativa para a especulação imobiliária», pelo que «as necessidades habitacionais da população mais desfavorecida, continuam a crescer».

A CDU reconhece que não é competência das Autarquias a resolução do problema da habitação, mas sim da Administração Central e que a habitação social, propriedade municipal, não dá resposta ao número de pedidos existentes «cremos que, nos casos reportados em Pedrouços, como noutras zonas de maior degradação habitacional, haverá iniciativas a tomar, tanto mais que, muitos dos casos por nós assinalados estão também referenciados pela Câmara Municipal, pela Segurança Social e pelas IPSS’s», referem.

Assim, a CDU considera que a Câmara Municipal da Maia deve, desde logo, tomar posição ativa e reivindicativa junto do Poder Central, para além de fiscalizar e realizar vistorias aos casos de casas arrendadas que não cumpram as condições de habitabilidade, bem como proceder a um levantamento atualizado da situação – propriedade dos prédios, condições das habitações e dos moradores, entre outras iniciativas, entendendo ainda que «caso não seja possível resolver alguns problemas no âmbito da Câmara, esta deverá estudar junto da Segurança Social, os casos de emergência social existentes», acrescentando que «a Câmara deverá compatibilizar estas situações com o atual plano estratégico de reabilitação Urbana – PERU - candidato a fundos comunitários» solicitam.

A CDU diz a terminar que irá intervir com base nas informações que recolheu nestas visitas, bem como continuará a intervir na defesa do direito à habitação digna, consagrado na Constituição da República Portuguesa.