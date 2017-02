Junta quer mais benefícios e contrapartidas da Siderurgia

Na tarde do último sábado, dia 28 de janeiro, membros dos órgãos concelhios da JSD Maia reuniram com Alvarinho Sampaio, presidente da Junta de Freguesia São Pedro Fins, numa reunião que também contou com a presença de Armando Pereira e Domingos Sousa

Segundo a JSD, Alvarinho Sampaio começou por fazer um balanço do mandato, que entra agora na reta final, destacando os pontos fortes da atuação da Junta, que aposta na proximidade e numa forte colaboração com a dinâmica social da freguesia.

Desta reunião a JSD destaca o projeto na área dos Cuidados e assistência à população idosa, que a autarquia presta, através do Centro de Dia da Junta, que acolhe utentes da freguesia, mas também, de outras freguesias do concelho e de concelhos vizinhos. Os serviços dinamizados pelo Centro de Dia «são diversificados e uma resposta social de elevado valor e qualidade. Face ao sucesso e à procura que esta solução para as necessidades da população tem, está já projetada, para breve, a ampliação do edifício do Centro de Dia. Associado a esta valência, a Junta dinamizou, também, a criação do grupo inter-geracional “Juntamigo”, que congrega membros de gerações diferentes», anunciam.

Na nota de imprensa dizem ainda que o executivo da Junta manifestou a intenção de avançar para a primeira fase de um espaço verde e de lazer, que aproveite as margens da ribeira do Leandro, em colaboração com a Câmara Municipal da Maia. Ainda em articulação com o Município, têm sido levadas a cabo ações de repavimentação, quer em cubos, quer em asfalto, que estão a melhorar as condições de circulação em São Pedro Fins. No âmbito deste processo será reabilitada uma das pontes sobre o ribeiro do Leandro.

Na reunião não ficou de fora o tema da Siderurgia Nacional, tendo o executivo da junta «demonstrado toda a atenção ao acompanhamento da atividade desta unidade industrial importante, mantendo uma postura exigente, que garanta o menor impacto ambiental possível no território. A Junta está consciente das melhorias dos últimos anos, mas não deixa de reivindicar mais cuidado e atenção para esta situação, destacando a importância da construção de uma ligação direta à autoestrada, que diminua o impacto da circulação, pelas artérias da freguesia dos veículos pesados que se destinam a esta unidade industrial. Por outro lado, é convicção da Junta de Freguesia que as contrapartidas pela presença da Siderurgia em São Pedro Fins, não são justas, lutando para isso, pela obtenção de mais contrapartidas e benefícios para a população da freguesia, reivindicação aliás, na qual a JSD Maia se revê e apoia», disseram.

Para o futuro, a Junta de Freguesia diz esperar ver concluídos alguns dos projetos enunciados, procurando manter e melhorar, no que for possível, a política de proximidade e de prestação de serviços diversos, ao dispor, por exemplo, no edifício da Junta.

Além destes objetivos mais próximos, foi dito à JSD que a Junta mantém no horizonte a construção do equipamento cultural designado de “Casa do Bispo” e procurará dar o seu contributo para a requalificação de alguns espaços da freguesia, como o Monte de São Miguel-o-Anjo, sendo que, para isso, é necessário o empenhamento de outras entidades.

A JSD Maia terminou em São Pedro Fins, o ciclo de reuniões iniciadas em janeiro de 2016 com os 10 executivos das juntas de freguesia do concelho da Maia. O Presidente da JSD Maia, Hélder Quintas Oliveira, evidenciou «a riqueza que significou, para os membros dos órgãos concelhios da JSD Maia, estas reuniões, que se traduziram em momentos de aprendizagem e formação, bem como no aprofundamento do conhecimento sobre a realidade das diversas freguesias do concelho», disse sobre a iniciativa.