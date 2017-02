Colégio CCG Maia vence 4 "GraMMis"

Melhor CD do 1º Ciclo. Melhor Faixa do 2º Ciclo. Melhor Interpretação Instrumental Coletiva do 1º Ciclo e Melhor Composição em Sala de Aula.

Realizou-se, no passado dia 21 de janeiro, no auditório do Parque Biológico em Vila Nova de Gaia, com apresentação de Francisco Mendes, a cerimónia de entrega dos GraMMIs da Foco Júnior. Este evento pretende distinguir o trabalho realizado no ano letivo anterior pelas escolas que de norte a sul mantêm uma parceria com a Foco Musical. Os alunos do Colégio CCG trouxeram 4 dos mais prestigiados prémios nas valências do 1º e 2º ciclos do ensino básico: Melhor CD do 1. Ciclo, Melhor Faixa do 2. Ciclo, Melhor Interpretação Instrumental Coletiva do 1. Ciclo e Melhor Composição em Sala de Aula.

Os GraMMIs foram presencialmente entregues pelos representantes da Foco Musical e a Diretora do Colégio CCG, Elisa Almeida, agradeceu em nome dos alunos a atribuição destes prémios que muito dignificam o nome da instituição e o nome da cidade da Maia.