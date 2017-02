Concerto Solidário a favor das missões além fronteiras

A verba deste concerto reverterá a favor das Missões onde os Leigos Missionários Combonianos estão presentes, nomeadamente em Moçambique, República Centro Africana, Uganda, Etiópia e Peru.

Será um Concerto Solidário, que se realizará no próximo dia 4 de março, na cripta da igreja de Gueifães, e terá como intérpretes a Escola de música e dança Filarmonia de Vermoim. «A Missão não se faz apenas com os missionários que partem além-fronteiras. A Missão realiza-se e vive-se de mãos dadas com quantos, aqui, deste lado do mundo, continuam a fazer causa comum connosco e com o povo que sofre tanto, quer por falta de acesso a bens e serviços de primeira necessidade, quer pela parca presença de quem lhes anuncie Jesus Cristo» refere Kátia Fernandes, da equipa coordenadora dos leigos Missionários Combonianos.

Em relação à Orquestra Filarmonia de Vermoim, encontramos a seguinte sinopse:

«A ORQUESTRA FILARMONIA DE VERMOIM é um projeto musical e cultural multifacetado, em fase de afirmação nacional, que foi criado em Fevereiro de 2006, por habitantes de Vermoim em colaboração com a Junta de Freguesia e 60 jovens instrumentistas de sopro, percussão e cordas, com formação ao nível musical. Sendo uma orquestra de sopros, tem como objetivo evoluir para um processo de semiprofissionalização, numa lógica de interação de espetáculos extremamente diversificados, apresentando-se exclusivamente para concertos, quer em espaços ao ar livre, quer em auditórios ou salas de concerto, já tendo atuado em salas como o Europarque, Casa da Musica, Fórum da Maia e Casa do Povo de Vermoim.»