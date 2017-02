"Internacionalizar, articular e inovar" é o lema

Em prol da internacionalização, o Agrupamento de Escolas da Maia aderiu ao programa Erasmus+.

O agrupamento de escolas da Maia, composto por 3 200 alunos e cerca de 270 professores de quatro escolas diferentes, criou um comité capaz de trabalhar a questão da internacionalização. A equipa de trabalho, com 22 elementos, após a verificação das necessidades que o agrupamento tinha junto dos docentes, concebeu um Plano de Desenvolvimento Europeu e concorreu a um projeto de formação para professores, intitulado KA1.

Aline Santos, coordenadora do Comité de Internacionalização, afirma que durante a evolução do Plano de Desenvolvimento Europeu uma das necessidades identificadas foi “o facto de não haver grande articulação entre as escolas, necessidade essa que nós quisemos, de algum modo, combater com o nosso projeto”.

Os professores selecionados para a mobilidade, KA1, teriam de preencher os seguintes pré-requisitos: serem frequentadores de uma plataforma europeia de professores, “eTwinning”, que permite que os professores estabeleçam contacto entre si, disponibiliza fóruns e a possibilita a criação de projetos, com a hipótese de divulgação dos mesmos, bem como grupos de trabalho; ter o nível de inglês exigido, bem como marcar presença numa sessão de esclarecimento.

A formação de mobilidade é praticada aos pares, de escolas diferentes e de níveis de ensino distintos, como forma de promover a articulação porque, segundo a coordenadora do projeto, “as pessoas são obrigadas a conviver durante uma semana, é natural que criem laços, obrigatoriamente irão fazê-lo porque são dois portugueses no seio de um grupo estrangeiro”.

No projeto, com o lema “internacionalizar, articular e inovar” e 18 modalidades correspondentes a seis cursos estruturados e dois job-shadowings, os três grandes objetivos são aumentar o conhecimento do comité sobre a internacionalização e sobre os projetos que podem difundir relativamente à internacionalização, articular o trabalho interno entre as escolas do agrupamento e inovar, isto é, que a aprendizagem obtida noutros países seja refletida no trabalho de sala de aula, passando por três fases fundamentais, entre as quais, a preparação para a mobilidade, a concretização do curso de formação no exterior e, posteriormente, a replicação dos conhecimentos apreendidos aos colegas do agrupamento.

Até à data, já estão concluídos três cursos estruturados, sendo que dois irão decorrer na Finlândia, em abril. Também no final desse mês, irá concretizar-se um job-shadowing no mesmo país, com a finalidade de que os professores possam observar aulas, em que participarão dois docentes integrantes do primeiro e terceiro ciclos.

Ana Carvalho, professora da Escola de Gueifães e elemento do Comité de Internacionalização, sustenta que “estamos a trabalhar para os nossos alunos, mas, para melhor trabalharmos com eles, também precisamos de ir aprendendo. A nossa aprendizagem nunca pára.”

Cinco alunos do 12º ano, juntamente com mais cinco professores acompanhantes, deslocaram-se, durante uma semana, a Itália. Esta foi, nas palavras da aluna Maria Carolina Duarte, uma “oportunidade incrível por estarmos num país que não o nosso e convivermos com diferentes culturas e nacionalidades e por tudo o que o projeto representa em termos da interação com os dispositivos móveis”. O KA2, projeto de parceria entre escolas, envolve novas metodologias de ensino, nomeadamente através da utilização de dispositivos móveis, esbarrando com muitas das regras patentes no regulamento interno das escolas, que proíbem o uso de telemóveis dentro das salas de aula, mas, de acordo com José Dias, professor de informática e elemento integrante do projeto, “há que mudar mentalidades quer dos professores, quer dos alunos”.

Para a participação no projeto de cooperação para a inovação, apoiado pelo Comité de Internacionalização, os alunos deviam mostrar disponibilidade para receberem alunos estrangeiros, cumprir o nível de inglês exigido, bem como apresentar uma carta de motivação, onde o aluno explicaria o que traria de novo ao projeto e o que este traria de novo à sua vida. “Passar uma semana no dia-a-dia dos italianos foi muito interessante para nós, até porque conhecemos outras culturas, como por exemplo, as dos gregos, dos turcos e dos romenos”, disse Inês Costa, uma das alunas do 12º ano que se deslocou a Itália, acrescentando que, mesmo após o regresso a Portugal, o contacto com os alunos de outras nacionalidades que conheceram continua a ser diário.

A próxima mobilidade será no mês de abril, onde alunos do 12º ano e ensino profissional deslocar-se-ão até à Turquia. Em cada mobilidade estão indicados cinco alunos por cada país, mas, desta vez, devido à não participação de alunos italianos na Turquia, a Escola Secundária da Maia será representada por cerca de 8 alunos.

Também integrada no projeto Erasmus+, a Sociedade de Debates da Escola Secundária da Maia, SdDESM, organizou recentemente uma formação, através de uma videoconferência, com os parceiros estrangeiros da Grécia, Roménia, Turquia e Polónia. Para Luísa Santos, professora e coordenadora do grupo SdDESM, projetos como este “enquadram-se no plano de melhoria da escola e aumentam a participação ativa dos alunos porque este é um método onde os alunos podem desenvolver o pensamento crítico e a defenderem posições que poderão não ser as deles, mas que são informadas”. Mas as ambições do projeto são altas e um dos objetivos futuros passa pela criação de um torneio de debates entre países, mas a aluna Carolina Sequeira, com um papel ativo na Sociedade de Debates, considera que a língua poderá ser um entrave e que “os outros países não conhecem o conceito de debate”.

Em maio, será a vez dos restantes cinco países, Itália, Turquia, Grécia, Polónia e Roménia, país líder do projeto, se deslocarem a Portugal para serem recebidos pelos alunos da Escola Secundária da Maia.

