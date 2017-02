ÚLTIMA HORA: Porto venceu o "Melhor Destino Europeu 2017"

Porto vence a 8.ª edição dos European Best Destinations

Na 8.ª edição dos European Best Destinations, cujos resultados foram anunciados hoje pelas 15 horas, o Porto foi considerado o Melhor Destino Europeu de 2017.

«Nunca a escolha de um vencedor foi tão unanime entre os viajantes de todo o mundo. Foi com os votos de viajantes do mundo inteiro, de 174 países que o Porto venceu este titulo europeu pela terceira vez. Viajantes dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Dinamarca, África do Sul, Coreia do Sul, Irlanda e Canadá, entre outros, votaram o Porto como principal destino nesta competição» lê-se na comunicação oficial.

Ao que apuramos mais de metade dos cerca de 130.000 votos tiveram origem no estrangeiro o que diz bem da visibilidade da cidade na europa.

Dos cerca de 426.000 votos contabilizados, Milão (Itália) e Gdansk (Polónia) foram as cidades seguintes, cujo Top 10 se completa com San Sebastian (Espanha), Sozopol (Bulgária), Viena (Áustria), Stari Grad (Croácia), Basileia (Suiça) e Madrid (Espanha).