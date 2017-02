Grupo PSA (Peugeot, Citroen e DS) ponderam aquisição da Opel

Em comunicação enviada pelas 12 horas de hoje ao mercado accionista, o Grupo PSA confirma iniciativas que podem culminar na aquisição da alemã Opel.

14-Feb-2017 às 15:39, redacção

Segundo se explica no comunicado, desde 2012 que a General Motors e o Grupo PSA têm implementado uma Aliança, abrangendo, até à data, 3 projectos na Europa e gerando sinergias substanciais para ambos os grupos.Neste contexto, a General Motors e o Grupo PSA examinam regularmente possibilidades adicionais de expansão e de cooperação. O Grupo PSA confirma que, em conjunto com a General Motors, está a explorar inúmeras iniciativas estratégicas que visam melhorar a sua rentabilidade e eficiência operacional, incluindo uma possível aquisição da Opel.Neste momento, segundo fonte do grupo «não existe qualquer garantia de que um acordo será alcançado».