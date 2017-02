CKMaia conquista 17 pódios no Torneio Internacional de Santo Tirso

Decorreu no passado mês de Janeiro o Open Internacional de Santo Tirso, uma das provas mais prestigiadas do calendário federativo, que acolheu mais de 700 atletas oriundos de Portugal, Espanha, França e Luxemburgo.

O CKMaia aproveitou a proximidade do evento para os atletas desenvolverem alguns dos trabalhos praticados nos treinos conquistando assim alguns lugares de relevo.

A Medalha de Ouro apenas foi conquistada pelo Sénior Nuno Moreira que iniciou o ano da melhor forma. Com medalha de prata estiveram os atletas, Luís Saraiva, Diogo Sousa, Emanuel Moreira, Inês Almeida, Diana Teixeira, Pedro Almeida e Diogo Biscaia. Com a medalha de bronze ficaram os atletas Fábio Pinto, Luiz Vandermuren, Fábio Barbosa, Diogo Monteiro, Bruno Pinto, Pedro Carvalho e Petra Pinto.

Os maiatos continuam assim o trabalho, preparando já a prova do NPK que decorrerá este mês de Fevereiro no Pavilhão Rosa Mota.

Maiatos no Open de Paris

O Estádio “Pierre Coubertain”, nome que homenageia o Barão, impulsionador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, localizado em Paris, foi palco de mais um evento memorável para o Karaté mundial. A prova rainha da “premier league” acolheu mais de 1300 competidores no escalão sénior, com três dias de pura adrenalina e entusiasmo para todos os que pisavam o palco da maior prova da WKF.

O CKMaia deslocou uma comitiva de 6 atletas que procuravam ganhar alguma experiência internacional e analisar os trabalhos técnico-táticos que estão a ser desenvolvidos por outros países. Diogo Biscaia caiu na primeira ronda frente ao atleta alemão que viria a perder no acesso ao bronze, Diana Teixeira perderia por 2-0 frente à Eslovena, vice-campeã da europa; Inês Almeida não conseguiu passar a Bulgara que surpreendeu no trabalho técnico; Fábio Barbosa, na categoria dos pesos leves, não conseguiu levar a melhor sobre a equipa da casa; já Diogo Monteiro venceu o seu adversário Belga por 5-0 e na segunda ronda perderia por 2-0. Nuno Moreira numa prova de 135 atletas perderia na final de poule. Na primeira ronda eliminou o atleta da Holanda por 4-2, na segunda ronda com grande espetáculo, venceria por 4-0 o Itáliano, na terceira ronda a França por 4-1 e apenas cairia na 4 ronda frente ao atleta do Irão pela margem mínima de 1-0, um jogo muito tático onde a vitoria sorriria ao Asiático Ocidental.

Mariana Semblano no Campeonato da Europa de Cadetes, Juniores e Sub-21.

A Bulgária acolhe este fim-de-semana o Campeonato Europeu de Cadetes, Juniores e Sub-21. Uma comitiva lusa de 30 atletas desloca-se até ao centro da Europa com a ambição de conquistar um título muito desejado que apenas alguns conseguem conquistar. Do Clube de Karaté da Maia estará presente a jovem Mariana Semblano que participará na categoria Júnior na prova de Kata. É um momento de grande entusiasmo para atleta maiata que desde nova trabalha com o objectivo de ajudar a seleção nacional na conquista de títulos. Sexta, Sábado e Domingo será o momento chave para estes atletas que colocarão em prática todo o trabalho desenvolvido pelos clubes e seleções.