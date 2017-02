Marinheiro e Meier no topo

No passado domingo, 12 de fevereiro, a equipa de BTT Maiatos/Reabnorte foi co-organizadora e participou na “1ª prova da Taça Regional do Porto”, realizada em Folgosa, no mesmo local onde uma semana antes se realizou o Open de XCO da Maia.

Mais uma vez com chuva e lama, os atletas maiatos estiveram à altura, gerando mais um conjunto de vitórias. O Elite Ricardo Marinheiro, atual Campeão Regional do Porto, venceu a prova rainha e o seu colega de equipa Gonçalo Amado, apesar de uma avaria conseguiu fechar o pódio na 3ª posição.

Nas femininas, a Elite Maaris Maier venceu com larga vantagem e Cecília Araújo terminou em 3º lugar. Francisco Campos conseguiu mais uma vitória em sub-23. Em Juniores venceu o Diogo Oliveira e em master 40 António Sousa, seguido pelo seu colega António Viana. Desta forma a equipa alcançou o 1º Lugar na prova, liderando assim o Ranking da Taça de Portugal.





Resultados:

Elites: 1º Class. Ricardo Marinheiro, Gonçalo Amado – 3º Class. , José Carneiro - 8ª Class., André Anes - 10º Class.

Elites Femininas: 1ª Class. Maaris Maier., 3ª Cecília Araújo., 4ª Class. Isabel Mota

Sub-23: Francisco Campos - 2º Class, Miguel França - 4º Class, Hugo Pinto - 9º Class.

Juniores: Diogo Oliveira - 1º Class., Gonçalo Ferreira – 10º ,Class.

Cadetes Femininas; Rafaela Ramalho - 2ª Class., Beatriz Sousa - 3ª Class.

Cadetes: Bernardo Tavares - 4º Class., Samuel Faria – 8º,

Master Feminina Cláudia Salema - 2ª Class., Olga Costa - 3ª Class.,

Master 30; Joaquim Silva - 12º Class., Luis Nogueira - 20º Class.

Master 40: 1º Class. António Sousa., António Viana – 2º Class Francisco Branco - 9º Class., António Ribeiro - 18º

Master 50: António Valente - 3º Class., Jaime Marques - 6º Class., Francisco Silva - 8º Class.

Equipas - 1ª Class.